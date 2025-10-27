Imagini teribile cu un avion avariat după ce a intrat într-un stol de păsări imediat după decolare. Momentul a fost filmat

Un avion a suferit daune semnificative după ce a intrat în coliziune cu un stol de păsări la scurt timp după decolare FOTO: X/ Breaking Aviation News&Videos

Un avion Boeing 777-300ER al companiei Saudia Airlines, care avea la bord peste 300 de pasageri și membri ai echipajului, a suferit daune semnificative după ce a intrat în coliziune cu un stol de păsări, la scurt timp după decolarea din Alger, pe 25 octombrie.

Dar în ciuda coliziunii care a avariat botul avionului și l-a murdărit de sânge, aeronava și-a continuat drumul și a aterizat în siguranță la destinație.

Incidentul a avut loc în timpul zborului SV340, care a plecat de pe aeroportul Alger-Houari Boumediene către Aeroportul Internațional King Abdulaziz din Jeddah, Arabia Saudită, potrivit Breaking Aviation News&Videos.

La scurt timp după ce a decolat și a început să se înalțe, avionul a intrat în coliziune cu un stol mare de păsări. Piloții au comunicat imediat impactul către turnul de control, dar după ce au constatat că nu există nicio defecțiune gravă a sistemelor avionului, au decis să continue zborul programat să dureze peste trei ore până la Jeddah.

New video shows the moment SV340 was hit by a flock of birds on departure from Algiers yesterday. It was initially reported that the bird strike was on arrival to Jeddah. https://t.co/gzPvd5p4u1 pic.twitter.com/3TP9deND3G — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 26, 2025

Fotografiile distribuite pe rețelele sociale la aterizare au oferit o imagine clară a impactului, botul avionului fiind acoperit cu sânge și prezentând urme vizibile de deteriorare structurală. Imagile prezintă și primele indicii că ar fi putut exista daune la trenul de aterizare.

Echipele de la sol au efectuat o inspecție amănunțită după ce avionul a aterizat în siguranță în Jeddah. Autoritățile aviatice au raportat că nu au existat răniți în rândul pasagerilor sau al echipajului.

Experții în siguranța aviației au remarcat, de asemenea, că, din fericire, nicio pasăre nu a fost aspirată în motoarele avionului, ceea ce ar fi putut agrava incidentul, transformându-l într-unul mult mai grav.

„Coliziunile cu păsări rămân unul dintre cele mai persistente pericole în aviație, în special în timpul decolării și aterizării”, a declarat un specialist în siguranța aviației.

Avionul Saudia Airlines implicat în incidentul de sâmbătă va fi supus unor reparații extinse și va fi inspectat înainte de a putea fi reintrodus în serviciu.