Imaginile potopului din Spania. Oamenii au rămas blocați în case, mașinile au fost luate de viituri

Imaginile potopului din Spania. Oamenii au rămas blocați în case, mașinile au fost luate de viituri. FOTO colaj capturi X

Ploi torențiale au lovit regiunea Catalonia, din nord-estul Spaniei. Străzile s-au transformat în râuri, iar oamenii au rămas blocați în mașini și în case. Autoritățile au emis un cod roșu de ploi abundente, în timp ce echipele de intervenție fac eforturi disperate să salveze persoanele izolate de ape.

Străzile sunt pline de apă și noroi, iar mașinile au fost luate de viituri. Pompierii au intervenit pentru salvarea persoanelor surprinse de ploi, în timp ce autoritățile au emis o alertă roșie de precipitații abundente.

Massive flooding caused by extreme rainfall in Carcaixent in the province of Valencia, Spain ?? (11.10.2025) pic.twitter.com/Jnvr1Gx5Hd — Raza Ijaz (@mehmoo89300) October 12, 2025

Ploile au transformat străzile în adevărate râuri de noroi, iar mai multe mașini au fost luate de apă. Echipajele de pompieri au intervenit pentru a salva oamenii surprinși de viituri, în timp ce autoritățile au emis un cod roșiu de ploi torențiale.

Jesus christ.



Tarragona Province in NE Spain today. Extreme flooding following very heavy rainfall.



pic.twitter.com/t0i8K9KVgu — Met4Cast ? (@Met4CastUK) October 12, 2025

”Situația din Spania este foarte gravă, ploile au venit brusc și au inundat tot orașul”, a declarat primarul din Santa Barbara, una dintre localitățile cele mai afectate.

Severe flooding has struck Godall in Tarragona Province, Spain, following extreme rainfall on October 12, 2025. The impact on the community is significant as emergency services respond to the situation. pic.twitter.com/G1aDiy6zsw October 12, 2025

Traficul feroviar între principalele orașe a fost suspendat, iar serviciile de urgență au transmis mesaje de avertizare către populație. Locuitorii au fost sfătuiți să nu iasă din case și să evite orice deplasare.

Liderul guvernului regional, Salvador Illa, a decis suspendarea activităților școlare și sportive în zonele aflate sub alertă, până când vremea se va îmbunătăți.

Meteorologii avertizează că temperaturile tot mai ridicate din Marea Mediterană formează furtuni puternice. Schimbările climatice fac ca astfel de ploi torențiale și inundații să apară tot mai des în sudul Europei.