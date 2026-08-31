În 2022, șoseaua M80 din Melbourne a fost construită cu 35,5 milioane de pungi de plastic și 22 de milioane de sticle

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În 2022, modernizarea şoselei de centură M80 din Melbourne, Australia, a oferit un exemplu remarcabil al modului în care deșeurile pot fi folosite prin intermediul unor proiecte majore de infrastructură. Drumul M80 a devenit primul proiect rutier major din Victoria care a utilizat conținut reciclat în fiecare strat al asfaltului său. Potrivit Major Road Projects Victoria şi Victoria's Big Build, proiectul a folosit echivalentul a 35,5 milioane de pungi de plastic şi peste 22 de milioane de sticle de sticlă, precum şi sute de mii de cartuşe de toner şi cauciuc, scrie publicația The Times of India.

De asemenea, s-au folosit mii de tone asfalt reciclat, inclusiv asfalt recuperat, în timp ce peste 400.000 de tone de material a fost reciclat sau trimise spre reutilizare. Dincolo de îmbunătățirea unei secțiuni aglomerate a rețelei rutiere din Melbourne, proiectul a demonstrat cum materialele reziduale ar putea fi redirecţionate de la gropile de gunoi și încorporate în infrastructura de transport la scară largă.

Diferența cheie a fost măsura în care au fost utilizate materiale reciclate. În loc să includă conținut reciclat într-o singură secțiune a drumului, proiectul l-a folosit în fiecare strat de asfalt. Conform programului Victoria's Big Build, programul guvernului victorian de proiecte majore de infrastructură de transport, materialele reciclate au constituit peste 66% din compoziția drumului.

Raportul de deșeuri folosit reprezintă cantitatea echivalentă de materiale reziduale încorporate în construcție, mai degrabă decât milioane de deşeuri individuale plasate direct pe asfalt. Această abordare a permis ca materialele care ar fi putut fi aruncate să devină parte a infrastructurii care susține una dintre principalele rute de transport din Melbourne.

De la deşeuri la asfalt

Materialele reciclate nu s-au limitat la materiale plastice şi sticlă. Proiectul a folosit şi asfalt reciclat. Actualizarea privind modernizarea M80 din mai 2022, publicată de Major Road Projects Victoria, a raportat că, în timpul lucrărilor, au fost utilizate aproximativ 51.000 de tone asfalt reciclat, inclusiv 14.000 de tone de asfalt recuperat. Un alt produs utilizat în cadrul proiectului a fost „eMesh”, un material de armare fabricat în Australia, care conține 100% plastic reciclat.

Peste 3,5 tone de eMesh au fost utilizate ca alternativă la plasa de oțel tradițională şi la fibrele de plastic nereciclate. Actualizarea privind construcția a raportat, de asemenea, că peste 400.000 de tone de materiale din proiect au fost reciclate sau trimise la instalații de reutilizare în loc să fie duse la gropile de gunoi.

O modernizare de 518 milioane de dolari

Inițiativa a făcut parte dintr-un proiect mult mai amplu de modernizare a şoselei M80 între Sydney Road şi Edgars Road. Modernizarea, în valoare de 518 milioane de dolari, a acoperit aproximativ patru kilometri de autostradă şi a fost concepută pentru a crește capacitatea, a îmbunătăţi siguranţa şi a face circulația mai fiabilă. Lucrările au inclus benzi noi, noduri şi rampe modernizate, precum şi un sistem inteligent de gestionare.

Proiectul a introdus, de asemenea, tehnologie de contorizare a rampelor pentru a ajuta la reglarea vehiculelor care intră pe autostradă şi la gestionarea fluxului de trafic. Potrivit Major Road Projects Victoria, se aștepta ca secțiunea modernizată să fie în beneficiul a peste 165.000 de şoferi în fiecare zi. Noile benzi şi rampe s-au deschis progresiv între noiembrie 2021 şi martie 2022, lucrările majore fiind finalizate în 2022.

Un scop nou pentru deșeuri

Proiectul M80 a demonstrat că materialele reciclate nu trebuie să se limiteze la construcții la scară mică sau la produse individuale. De asemenea, acestea pot fi încorporate în infrastructura de transport de mari dimensiuni. Utilizarea materialelor reciclate poate oferi o destinație alternativă pentru deşeurile care altfel ar putea ajunge la gropile de gunoi, reducând în același timp nevoia de materiale de construcție noi.

Pentru modernizarea centurii, abordarea a fost deosebit de remarcabilă deoarece conținutul reciclat a fost încorporat în fiecare strat de asfalt. Acest lucru a făcut ca proiectul să fie diferit de restul proiectele rutiere, unde materialele reciclate pot fi utilizate doar în anumite componente.

Modernizarea drumului a marcat și o piatră de hotar semnificativă în modul în care materialele reciclate puteau fi utilizate în infrastructura majoră. Major Road Projects Victoria a descris modernizarea şoselei M80 ca fiind „primul proiect rutier major din Victoria care include conținut reciclat în fiecare strat al asfaltului său”. Proiectul a oferit un exemplu practic al modului în care materialele considerate în mod obişnuit deşeuri puteau fi procesate şi încorporate în infrastructură.