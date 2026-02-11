În Italia, restaurantele și barurile au meniuri speciale, dedicate JO 2026. Cum sunt laptele prăjit „Asia” și ștrudelul „Cortina”

Sursa foto: captura/ charlottedusart.com/

Odată cu începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano-Cortina, meniurile restaurantelor și barurilor s-au adaptat şi au sărbătorit evenimentul sportiv cu diverse specialităţi şi cocktailuri speciale pentru a celebra evenimentul. Este o modalitate de a capta atenția publicului și de a conecta tradiţia culinară cu unul dintre principalele evenimente internaționale ale anului 2026, relatează Corriere della Sera.

„Jocurile de Iarnă. Aromele Sportului” - Gruppo Artico

În perioada 6-22 februarie, gelateria Artico din Città Studi oferă „Aromele Sportului”: opt creații care reinterpretează spiritul jocurilor olimpice de iarnă , combinând referințe locale cu incursiuni cosmopolite. Selecția se bazează pe trei axe naționale: „Italia”, un zabaglione în stil italian, dedicat țării gazdă; „Milano”, orez, lapte și șofran, un tribut adus preparatului emblematic al orașului; și „Cortina”, ștrudel cu mere, un tribut adus Munților Dolomiți. Călătoria culinară continuă apoi pentru toate continentele: „Europa”, o prăjitură cremoasă cu unt, condimente, citrice și fructe uscate; „Asia”, lapte prăjit cu ceai Hojicha și crumble de orez cu susan alb; „Africa”, ciocolată de origine unică din Coasta de Fildeș cu portocale roșii și condimente; „America”, cremă de vanilie mexicană cu nuci pecan și sirop de arțar; și „Oceania”, nucă de cocos, lime și ghimbir. Cei care ezită şi nu ltiu ce aromă să aleagă, se pot baza pe „cutia de degustare” specială cu șase arome.

„Sacher Milano-Cortina 2026” şi un cocktail

Pe parcursul Jocurilor Olimpice de iarnă, „Pasticceria Angela” va prezenta două creații speciale: un tort Sacher festiv și un cocktail special inspirat de eveniment . „Sacher Milano-Cortina 2026” reinterpretează unul dintre cele mai emblematice deserturi ale cofetăriei europene cu o notă simbolică: glazura de ciocolată este decorată cu numele evenimentului sportiv „Milano-Cortina 2026” și cele cinci inele olimpice. Desertul este însoțit de o băutură cu aromă de lămâie, ideală pentru a însoți felia de tort.

Bomboanele oficiale ale Jocurilor, Leone 1857

Leone 1857 a creat bomboanele oficiale ale Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, cu emblematicile praline Pastiglie și Cri Cri. Noua gamă se deschide cu bomboanele Pastiglie Miste Distempanti : 12 modele exclusive (șase dedicate sporturilor olimpice și șase sporturilor paralimpice) care reproduc mascotele Jocurilor Milo și Tina, care concurează în discipline competitive, de la schi freestyle și snowboarding la biatlon și patinaj artistic. Urmează cutiile de bomboane mixte pentru potolirea setei, cu șase modele suplimentare (trei olimpice și trei paralimpice).

«Power Gyoza Don» — «Ramen Shifu» și «La Gyozeria»

O întâlnire între mâncarea stradală și dieta olimpică: «Ramen Shifu» și «La Gyozeria». Cele două localuri colaborează în timpul Jocurilor Olimpice pentru a lansa «Power Gyoza Don», o rețetă concepută pentru a însoți sportivii echipei naționale a Japoniei pe teren. Iconicele specialităţi japoneze, umplute cu carne și legume, sunt servite pe orez și însoțite de zece legume de sezon fierte în supă de pui, cu o notă de glutamat pentru nota inconfundabilă de „umami”. Și asta nu e tot. Formula respectă principiile nutriției sportive, cu proteine ​​de înaltă calitate și porții echilibrate de sare, grăsimi și zahăr , pentru a oferi o masă echilibrată și uşor de digerat, concepută pentru a „susține corpul și mintea în timpul competițiilor”. Preparatul va rămâne în meniu până la sfârșitul lunii februarie.

Pâinea „Milano – Cortina” — „Clandestino ”

Brutăria „Clandestino” prezintă o pâine specială , concepută ca o „mică poveste a orașului și a munților care sunt protagoniștii Jocurilor Olimpice”. Procesele atente de prelucrare și maturare pun în valoare două materii prime excelente: nuca Beggiana , cu textura sa bogată și ușor untoasă, și mierea de castan Thun , intensă și ușor amară, care conferă profunzime și bogăție aluatului. Rezultatul este o pâine aurie, cu un miez parfumat și o crustă crocantă (perfectă cu gem și unt de munte ).

Bere și pizza „pentru sportivi” — „Pizzeria da Lionello”

Premiata „Pizzeria da Lioniello” își decorează cele nouă ferestre cu motive inspirate din simbolurile olimpice și urează bun venit berii fără alcool Corona Cero produsă cu ingrediente complet naturale și prima de acest fel care a devenit sponsor al Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Pentru prânz și cină, berea își găsește partenerul ideal în pizza napolitană, caracterizată printr-un aluat deosebit de hidratat, care îl face ușor și digerabil, ale cărui variante includ și șase variante vegane, de la clasica Margherita, la fantezista «Zuccona» (mozzarella vegetariană afumată, cremă de dovleac, vinete coapte, cârnat de soia, busuioc prăjit) și «Futura» (mozzarella vegetală, smântână și ulei EVO de nucă, ciuperci porcini, cârnat de soia).

„Campionă olimpică la ciocolată” — Charlotte Dusart

Gestul acela de a „mușca” medalia pe care campionii olimpici îl fac după ceremonia de premiere şi-a găsit cea ai dulce variantă. Charlotte Dusart, o ciocolaterie belgiană , a creat o ciocolată neagră specială „premiul întâi” , umplută cu gianduja și acoperită cu praf de aur. Prezintă numărul 1 pe o parte, ștampila casei pe cealaltă și vine cu o panglică, astfel încât să poată fi purtată la gât. Ambalajul este la fel de atent gândit: o cutie mică ilustrată cu un schior în prim-plan și pe fundal munții asemănători pralinelor care amintesc de peisajele de iarnă din competiții.

Cocktailuri speciale și preparate „în afara meniului” — „A'Riccione Terrazza12”

Situată la etajul al zecelea al Palazzo Boggi, „A'Riccione Terrazza12”, una dintre cele mai extravagante terase ale orașului Milano în acest moment, combină mâncarea în ediție limitată și mixologia: trei cocktailuri speciale, fiecare dedicat unei discipline cheie a Jocurilor, care își găsesc corespondentul în preparatele „în afara meniului” create de bucătarul-șef Marco Fossati, care își deschide bucătăria de inspirație mediteraneană către ecouri și sugestii din Munții Dolomiți. „ Hockey pe gheață ”, o creație a managerului de bar Jimmy Sakaj, combină Campari, vermut Antica Formula și sifon cu fructe de pădure roșii de munte, cu o notă de lavandă alpină și o garnitură de mure care seamănă cu un puc. „ Patinaj pe gheață ”, creat de Alfred Betun, este o variantă a băuturii Negroni care traduce patinajul artistic într-o singură înghițitură: sec și liniar, cu Gin delle Montagne, Bitter Bianco, vermut sec și Fino Sherry. În cele din urmă, „ Știința Alpino – Cortina '56”„Torța” lui Erik Quarantani celebrează primele Jocuri Olimpice de iarnă ale Italiei cu Vermut Bianco, Select și St-Germain, îmbogățit cu flori de soc de munte și perlaj Trento DOC. Băuturile sunt asociate cu trei feluri de mâncare exclusive: tartar de ton cu lime, pesmet, varză murată mov și sos Bozner (un sos tipic din Trentino, preparat cu ouă și chives); „Risotto A'R Milano-Cortina” cu infuzie de pin de munte, stridii și măduvă de vițel; creveți la grătar cu radicchio dulce-acrișor, reducție de crustacee și unt cu ierburi alpine.

„Torța” — „Procaccini Milano”

„Procaccini”, un restaurant și bar de cocktailuri cu stele Michelin, prezintă „Torța”: o băutură inspirată de flacăra olimpică , un simbol al energiei, eleganței și „strădaniei pentru excelență”. Compoziția combină vodca cu șofran – amintind de aurul medaliilor și de căldura focului – cu note florale de hibiscus și lime, care conferă prospețime și echilibru. O spumă delicată de portocală completează aroma.