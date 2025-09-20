În Italia va avea loc primul zbor în care este permis accesul câinilor de talie medie şi mare în cabina avionului

Autorităţile italiene au stabilit că animalele trebuie să călătorească închise într-un transportor, fixat pe locul de lângă proprietar cu centuri de siguranță speciale. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Marți, 23 septemnbrie, pe ruta Milano-Roma, câțiva câini de talie medie şi mare vor fi avea permisiunea de a călători în cabină pentru prima dată în cadrul unui zbor ITA. Va fi doar un zbor de probă şi va mai dura câteva luni pentru a permite efectiv accesul animalelor de companie cu o greutate mai mare de zece kilograme.

Până acum, la bord erau permise doar animale de companie cu o greutate de maximum 10 kilograme. O nouă rezoluție ENAC (Autoritatea Naţională a Aviaţiei Civile din Italia), aprobată în mai anul trecut, permite acum animale și mai grele. Rezoluția nu stabilește o greutate maximă; se referă, în general, la greutatea medie a unei persoane, deci până la cincizeci de kilograme, deși fiecare companie aeriană își va specifica apoi propriile criterii de admitere. Dacă greutatea animalului și a transportatorului său este considerată excesivă, câinele trebuie plasat în cală, așa cum se întâmplă în prezent.

ENAC a stabilit că animalele trebuie să călătorească închise într-un transportor de dimensiuni adecvate, fixat pe locul de lângă proprietar cu centuri de siguranță speciale și în rânduri separate de ieșirile de urgență. Prin urmare, vor ocupa un loc, aproape sigur cel de lângă geam, astfel încât doar proprietarul lor și niciun alt pasager să nu poată sta lângă ei.

Nu a fost încă specificat, dar este foarte probabil ca, așa cum este cazul în prezent pentru animalele mai mici, animalele de companie să fie nevoite să sosească la aeroport într-un transportator adecvat, pe cheltuiala proprietarului. Acestea vor fi transportatori omologați, suficient de spațioși pentru ca animalul să se poată deplasa, ventilați și echipați cu sisteme de ancorare pentru a-l fixa pe scaun., relatează La Repubblica.

Fiecare companie aeriană își va stabili propriul preț. Cu siguranță, având în vedere că vor ocupa un loc rezervat unui pasager, costul va fi adecvat. Cu siguranță mai mult decât cei 50 de euro percepuți în prezent pentru zborurile interne pentru câinii de talie mică. Va trebui rezervat şi achiziționat un bilet separat cu cel puțin 48 de ore în avans, astfel încât compania aeriană să poată determina câte locuri pentru animalele mari pot fi disponibile în același zbor.

Atât pasagerii, cât și echipajul de cabină trebuie să fie informați despre prezența animalelor în cabină.

Rezoluția ENAC stabilește doar cadrul pentru noile reguli, dar nicio companie aeriană nu este obligată să permită animale mari la bord, așa cum este cazul în prezent, de exemplu cu Ryanair, care acceptă doar câini-ghid. Companiile aeriene care acceptă animale își vor stabili propriile reguli în cadrul directivelor ENAC.

Companiile aeriene își vor face propriile evaluări, iar cei interesați își vor elabora propriile politici, care vor trebui apoi aprobate de ENAC înainte de a intra în vigoare. Prin urmare, se așteaptă ca animalele de talie medie și mare să nu aibă voie să călătorească în cabină până anul viitor. Pasagerii interesați ar trebui, așadar, să consulte site-ul web al companiei aeriene pentru a afla dacă și în ce condiții animalul lor de companie va avea voie să zboare în cabină.