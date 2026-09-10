În Spania, au apărut noi marcaje rutiere pe șosele. Ce înseamnă cercurile albe și ce trebuie să facă șoferii

Noul marcaj rutier apărut pe drumurile din Spania FOTO: DGT

În Spania, un nou marcaj rutier a apărut recent pe tot mai multe drumuri pe care nu știu să-l interpreteze nici măcar șoferii autohtoni. Este vorba de cercuri albe dispuse în șir, în curbe.

Direcția Generală a Traficului (DGT) spune că aceste noi marcaje rutiere sunt adresate motocicliștilor, pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicați aceștia, potrivit El Economista.

Acest marcaj este amplasat în apropierea axului drumului, înaintea și în curbele periculoase. El indică motociclistului faptul că trebuie să circule pe partea exterioară a cercurilor, astfel încât să nu se apropie prea mult de axu. Atunci când conducătorii motocicletelor circulă fără să calce aceste marcaje, corpul lor nu mai pătrunde în banda de pe sensul opus.

În Spania, există o mater preocurare legată de siguranța în trafic a motocicliștilor. În anul 2025, 304 de motocicliști și-au pierdut viața în accidente rutiere, fiind cel mai mare număr din ultimii 10 ani, potrivit Asociației Spaniole a Profesioniștilor din Domeniul Auto. Multe dintre aceste accidente se produc în curbe, unde o traiectorie greșită sau viteza excesivă pot avea consecințe fatale.

Pentru a spori siguranța, DGT a început să utilizeze noile marcaje rutiere de avertizare destinate motocicliștilor. Instituția responsabilă de trafic le-a prezentat sub denumirea „Semne pentru abordarea curbelor”.

Pentru a spori siguranța motocicliștilor, DGT a testat diferite metode, precum vopsirea unor linii perpendiculare care să indice distanța de siguranță ce trebuie păstrată între vehicule. În cazul cercurilor albe, încă din 2024, Serviciul Catalan de Trafic a testat pentru prima dată această soluție, urmând modelul austriac.

Austria este țara care, încă din 2016, testează diferite tipuri de marcaje aplicate pe asfalt, pentru a compara impactul acestora asupra reducerii accidentelor în care sunt implicate motocicletele. Potrivit KFV, organizația austriacă pentru siguranță rutieră, utilizarea cercurilor albe a dus la o scădere cu 80% a numărului de accidente.