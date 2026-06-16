India a blocat aplicația Telegram din cauza fraudelor la examenul de admitere în facultățile de Medicină. Imediat au apărut protestele

2 minute de citit Publicat la 17:27 16 Iun 2026 Modificat la 17:28 16 Iun 2026

O țară a blocat aplicația Telegram din cauza fraudelor la examene. Imediat au apărut protestele. Foto: Getty Images

Aplicația Telegram a fost blocată temporar în India din cauza temerilor că ar putea fi folosită pentru fraude la examene, cu câteva zile înainte de reluarea unui concurs de admitere la Medicină, relatează marți BBC.

Milioane de studenți vor susține din nou estul Național de Eligibilitate și Admitere pentru studii de licență (NEET-UG).

Proba este programată pe 21 iunie, după ce examenul din mai a fost anulat din cauza acuzațiilor privind scurgeri de documente.

Agenția Națională de Testare din India (NTA), care organizează examenul, a salutat interdicția dispusă în cazul Telegram.

NTA susține că aplicația este utilizată "în mod organizat de rețele de escroci pentru a-i ajuta pe candidați să trișeze la examen".

Însă mai mulți utilizatorii de internet și activiști pentru drepturi civile au criticat măsura, argumentând că este o soluție ineficientă la criza mult mai gravă a fraudelor extinse din sistemul indian de educație.

Telegram nu a reacționat încă la măsura autorităților de la New Delhi.

BBC menționează că contactat platforma pentru un răspuns.

Telegram încă era disponibilă utilizatorilor din India, marți, la câteva ore după anunțul guvernului, și nu este momentan clar cum va fi aplicată restricția, precizează radiodifuzorul britanic.

Scandalul fraudelor la examenul de admitere la Medicină, din luna mai

Problema concursurilor de admitere compromise pe scară largă în India a revenit în atenția publică odată cu NEET-UG, poarta de acces către studiile de medicină în această țară.

Aproape 2,3 milioane de candidați au susținut examenul pe 3 mai, la peste 5.000 de centre.

După câteva zile, NTA a anulat concursul din cauza acuzațiilor privind scurgerile de documente și după proteste pe scară largă.

Cazul este anchetat de Biroul Central de Investigații.

Până în prezent au fost efectuate peste o duzină de arestări.

Anularea NEET și o controversă separată legată de problemele de notare la un alt examen școlar de absolvire au scos oamenii în stradă în toată India.

Protestatarii au cerut demisia ministrului federal al Educației.

Examenul NEET a fost afectat de acuzații de fraudă și scurgeri de documente și în 2024. Atunci, mii de candidați au primit rezultate neobișnuit de mari.

Telegram, interdicție până a doua zi după examen

Marți, NTA a anunțat că Ministerul Electronicii și Tehnologiei Informației din India a ordonat Telegram să restricționeze accesul la aplicație în țară până pe 22 iunie, a doua zi după reluarea NEET.

Agenția a precizat că ministerul a solicitat, de asemenea, administratorilor aplicației să dezactiveze funcția de editare a mesajelor până la 30 iunie, invocând faptul că această funcție a fost folosită pentru a "fabrica" dovezi referitoare la scurgerile de documente.

NTA a mai comunicat că Centrul Indian de Coordonare a Criminalității Cibernetice (I4C) a închis un număr "substanțial" de canale, grupuri și boți Telegram care se promovau ca mijloace de fraudă în mod deschis.

Operatorii canalelor respective cereau bani de la candidați sub promisiunea că le facilitează accesul ;i reușita la reexaminare.

NTA a precizat că regretă inconvenientele pe care interdicția Telegram le aduce utilizatorilor legitimi, ce folosesc platforma în scopuri personale, educaționale, profesionale și informative.

Critici în India după interdicția Telegram

Fundația pentru Libertatea Internetului (IFF) - o organizație indiană de apărare a drepturilor digitale - a acuzat că noua interdicție duce lipsă de transparență și este neconstituțională.

"Blocarea Telegram este reactivă și ineficientă și va pedepsi utilizatorii obișnuiți, în loc să abordeze sursa sistemică a scurgerilor de informații despre examene.

Această blocare are loc în ultimele zile de pregătire pentru NEET, când mii de studenți depind de Telegram pentru grupuri de studiu, clarificarea îndoielilor și resurse partajate", a declarat IFF.

Organizația a estimat că blocarea Telegram nu va pune capăt scurgerilor de informații din interiorul sistemului educațional și de-a lungul lanțului logistic care implică difuzarea subiectelor de corncurs.