India inaugurează primul ”Drum Roșu”. De ce șoferii au o senzație nouă pe acest traseu

Proiectul este implementat pe un segment al National Highway 45. Foto: X / Madhya Pradesh Tourism

India a lansat un proiect neobișnuit pentru a reduce accidentele dintre mașini și animale sălbatice: primul „drum roșu”, o șosea concepută astfel încât șoferii să încetinească aproape instinctiv, fără să fie nevoie de radare sau sancțiuni, potrivit Ecoticias.

Proiectul este implementat pe un segment al National Highway 45, în statul Madhya Pradesh, într-o zonă care traversează Veerangana Durgavati Tiger Reserve. Aici, autoritățile au aplicat un strat special de culoare roșie, ușor reliefat, pe o porțiune de aproximativ 2 kilometri considerată periculoasă.

Suprafața, realizată din material termoplastic, are rolul de a transmite șoferilor atât un semnal vizual puternic, cât și o senzație ușor diferită la rulare. Ideea este simplă: fără să își dea seama, conducătorii auto reduc viteza atunci când intră în această zonă.

Însă culoarea nu este singura măsură. Proiectul include și 25 de pasaje subterane dedicate animalelor, amplasate în punctele unde acestea traversează frecvent. În plus, pe marginea drumului au fost instalate garduri continue, care împiedică accesul direct pe carosabil și ghidează animalele către aceste tuneluri sigure.

Autoritățile au completat sistemul cu camere de monitorizare și iluminat solar în zonele-cheie, pentru a îmbunătăți vizibilitatea și siguranța fără a afecta mediul.

Protecting our wildlife is not just a responsibility but a sacred duty that defines the #HeartofIndia.



To strengthen this wildlife-protection commitment, #MadhyaPradesh now has India’s first table top red marking on a national highway.



As part of an 11.9 km highway expansion… — Madhya Pradesh Tourism (@MPTourism) December 12, 2025

Specialiștii spun că această combinație – garduri plus pasaje pentru animale – este cea mai eficientă metodă de reducere a accidentelor. Studiile arată că astfel de soluții pot scădea mortalitatea animalelor cu peste 80%, în timp ce simpla existență a pasajelor, fără garduri, nu este suficientă.

În spatele proiectului stă și o idee diferită despre siguranța rutieră: în loc de controale și sancțiuni, se mizează pe comportamentul natural al șoferilor. Schimbarea culorii și texturii asfaltului funcționează ca un semnal subtil, dar eficient, care determină reducerea vitezei fără intervenții agresive.

Inițiative similare apar și în alte părți ale lumii. De exemplu, Chile pregătește un proiect de infrastructură care include coridoare ecologice pentru animale, integrate în modernizarea unor drumuri importante.

Succesul „drumului roșu” din India va depinde însă de rezultate concrete: dacă viteza șoferilor scade, dacă numărul accidentelor se reduce și dacă animalele folosesc într-adevăr pasajele create. În același timp, întreținerea infrastructurii rămâne esențială — o breșă în gard sau un pasaj blocat pot anula rapid beneficiile proiectului.