Isterie în Coreea de Nord. Kim Jong Un trimite agenți sub acoperire să găsească femeile cu implanturi mamare „capitaliste”

3 minute de citit Publicat la 12:04 02 Oct 2025 Modificat la 12:11 02 Oct 2025

Kim Jong Un respinge orice influentă a Vestului și acum trimite agenți sub acoperire să găsească femeile cu implanturi mamare FOTO: Getty Images

Serviciile de securitate din Coreea de Nord au declanșat o acțiune dură împotriva femeilor cu implanturi mamare „capitaliste”. Regimul lui Kim Jong Un ar folosi agenți sub acoperire și patrule de cartier pentru a-i prinde pe cei care efectuează sau au suferit proceduri estetice, riscând să fie trimiși în lagăre de muncă.

Într-un caz, un doctor care efectua operații ilegale de augmentare mamară a fost judecat împreună cu două femei care și-au pus implanturi, conform publicației sud-coreene Daily NK.

Se pare că medicul, care abandonase facultatea de medicină, folosea silicon introdus ilegal din China în proceduri făcute la domiciliu când a fost prins.

O sursă din provincia nordică Hwanghae de Sud a declarat: „La mijlocul lunii septembrie, în sala culturală din districtul central Sariwon, s-a ținut un proces public pentru un medic care efectuase operații mamare ilegale și pentru femeile care au făcut aceste operații”.

Procesul ar fi stârnit mare „vâlvă” deoarece au fost dezvăluite detalii despre trecutul celor trei persoane și despre modul în care s-a desfășurat ancheta.

Instrumentele medicale, siliconul importat și sume mari de bani confiscate de biroul de securitate districtual au fost prezentate drept dovezi.

În timpul procesului, doctorul a stat pe scenă cu capul plecat, iar cele două femei aflate în jurul vârstei de 20 de ani nu și-au putut ridica privirea pe tot parcursul procedurii judiciare. Femeile au declarat că au vrut să-și „îmbunătățească aspectul” prin această procedură.

Procurorul a spus: „Femeile care trăiesc într-un sistem socialist au fost corupte de obiceiuri burgheze și au comis acte capitaliste putrede”. Judecătorul a promis o „pedeapsă severă” după ce a afirmat că cei trei au participat la un „act antisocialist”.

Procesul a mai dezvăluit că Biroul de Securitate a efectuat examinări fizice ale femeilor suspectate că ar fi trecut prin operații mamare, ceea ce a șocat mulți oameni aflați în sală, conform NK.

Acum, femeile vor fi investigate „intensiv” pentru a vedea dacă au trecut prin proceduri cosmetice, s-a anunțat în timpul procesului.

Liderii de patrule de cartier trebuie să identifice femeile a căror siluetă s-a schimbat vizibil și să le trimită la spitale pentru examinări ce vor confirma dacă au făcut operații, a precizat NK.

Multe femei în jurul vârstei de 20 de ani din Sariwon trăiesc acum cu teama că ar putea fi supuse unor verificări dacă vor trezi suspiciuni.

Acest caz vine după o acțiune de urgență declanșată de Ministerul Securității Sociale din cauza creșterii numărului de proceduri cosmetice, precum augmentarea mamară și operațiile la pleoape, conform NK.

Ministerul a emis o directivă conform căreia „femeile din sistemul socialist sunt pătate de ideologia burgheză și se angajează în tot felul de acte decadente”. Potrivit sursei citate, regimul lui Kim va infiltra agenți sub acoperire, care se vor da drept pacienți

„Echipe de intervenție au fost deja trimise în districtele centrale din Phenian și operează în haine civile. Femeile sau doctorii prinși vor primi pedepse penale, inclusiv termene în lagăre de instruire prin muncă, pentru comportament antisocialist”, potrivit NK, care citează surse din Coreea de Nord.

Regimul nord-coreean exercită un „control total” asupra vieților cotidiene ale oamenilor și restricționează sever libertatea de exprimare, conform Amnesty International.