Italia caută venituri pentru bugetul pe 2027 și "a pus ochii" pe profitul băncilor. FOTO: Getty Images

Băncile italiene ar trebui să contribuie cu până la 3 miliarde de euro (3,49 miliarde de dolari) pentru a ajuta Guvernul să finanţeze reducerile de taxe şi creşterile de cheltuieli publice în bugetul pe 2027, a informat, printr-un comunicat, Partidul Ligii (extremă dreaptă) din coaliţia aflată la guvernare, transmite Reuters.

"O taxă pe profit de 5% ar putea genera între 2 şi 3 miliarde de euro în fonduri care să fie alocate sprijinirii familiilor şi companiilor, dar şi pentru consolidarea măsurilor de securitate", se arată în comunicatul emis în cadrul unei conferinţe privind priorităţile bugetului pe 2027, care va fi prezentat luna viitoare.



Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, membru important al Partidului Ligii, a justificat taxarea mai ridicată a băncilor spunând că sectorul a beneficiat de pe urma concurenţei reduse.



"Există concurenţă în rândul lor? Sau antreprenorii nu mai pot obţine oferte competitive pentru împrumuturi?", s-a întrebat retoric oficialul italian. Acesta a adăugat: "Cât durează şi cât costă ca un pensionar să-şi transfere contul de la o bancă la alta? Dacă sunt introduse unele elemente de concurenţă, vom vedea schimbări sistemice".



În mod repetat, Giorgetti a afirmat că, în ultimii ani, profiturile semnificative ale băncilor au fost determinate de majorarea dobânzilor de către BCE şi garanţiile de stat asupra împrumuturilor emise de precedentele guverne, în contextul pandemiei.



Propunerea de a obţine numerar de la sectorul financiar nu este acceptată de unul din aliaţii din coaliţia aflată la guvernare, Forza Italia, condus de ministrul de Externe Antonio Tajani, ceea ce a dus la tensiuni în Guvernul premierului Giorgia Meloni.



Tajani, care este şi vicepremier al Italiei, a sugerat luna aceasta că băncile şi companiile din energie ar trebui să fie pregătite să îşi plătească anticipat impozitele, pentru a ajuta la consolidarea finanţelor publice fără o creştere oficială a taxelor.



El a afirmat că sprijinul suplimentar ar putea ajuta la finanţarea bugetului pe anul viitor, precum şi a oricăror măsuri suplimentare de protejare a gospodăriilor de preţurile ridicate la energie.



Orice politică ar trebui să fie modelată după acordul încheiat anul trecut de autorităţile italiene cu băncile şi firmele de asigurări pentru a avansa plăţile impozitelor către stat, a declarat Tajani reporterilor, în marja forumului de afaceri Ambrosetti, organizat la Cernobbio.

Italia, a treia economie a zonei euro, a inclus deja în bugetul pe 2026 majorări de impozite care vizează băncile, companiile de asigurări şi tranzacţiile pe piaţă, obţinând până la 6 miliarde de euro.



Profitabilitatea băncilor italiene a crescut vertiginos în ultimii ani, după ce Banca Centrală Europeană a pus capăt unei lungi perioade de dobânzi negative.