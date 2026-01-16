„Iubito, nu te mișca”. O femeie s-a trezit cu un piton uriaș pe piept

O femeie s-a trezit cu un piton uriaș pe piept . FOTO Hepta

În toiul nopții de luni, Rachel Bloor s-a mișcat în pat și a simțit o greutate mare, încolăcită pe pieptul ei. Pe jumătate adormită, a întins mâna după câinele ei și, în schimb, s-a trezit mângâind ceva neted, care se târa.

În timp ce Rachel se retrăgea mai mult sub plapumă și o trăgea până la gât, partenerul ei a aprins veioza de pe noptieră. „Mi-a zis: «Iubito, nu te mișca. E un piton de vreo 2,5 metri pe tine»”, a povestit ea pentru BBC.

Primele ei cuvinte au fost înjurături. Al doilea lucru, a strigat să fie scos câinii din cameră. „M-am gândit că dacă dalmațianul meu își dă seama că e un șarpe acolo… o să fie carnagiu.”

Cu câinii la adăpost, în afara camerei, Bloor a început să se elibereze cu grijă din strânsoare. „Încercam doar să mă strecor de sub plapumă… și în mintea mea eram: «Se întâmplă cu adevărat? E atât de bizar».”

Ea crede că pitonul de covor, un șarpe care nu este veninos, s-a strecurat prin obloanele ferestrei și a ajuns sub pat.

Odată eliberată de piton, a început să îl „ghideze” calm înapoi pe unde intrase. „Era atât de mare încât, deși fusese încolăcit pe mine, o parte din coadă era încă afară, prin oblon.”

„L-am apucat și, chiar și atunci, nu părea prea speriat. Doar… se mișca în mâna mea.”

Soțul ei era îngrozit, dar Rachel și-a păstrat calmul. Crescuse la țară, într-o zonă unde se întâlnea des cu șerpi. „Cred că dacă ești calm, și ei sunt calmi.”

Pitonii de covor sunt șerpi constrictori, comuni în zonele de coastă ale Australiei, și se hrănesc de obicei cu mamifere mici, precum și cu păsări.