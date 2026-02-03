Japonia a descoperit 16 milioane de tone de pământuri rare, care ajung până la 780 de ani. A treia cea mai mare rezervă din lume

Anunțul vine într-un context de tensiuni tot mai mari între Japonia și China, stat care domină piața globală a pământurilor rare. Foto: Getty Images

Japonia a anunțat că a descoperit metale rare într-un sediment extras de la o adâncime de 6.000 de metri, în urma unei misiuni științifice în largul oceanului. Guvernul de la Tokyo susține că este prima încercare din lume de a accesa astfel de resurse la o asemenea adâncime, un pas important în efortul de a reduce dependența de China, cel mai mare furnizor global de pământuri rare, scrie Le Monde.

Sedimentul care conține metale rare a fost recuperat în cadrul unei misiuni-test desfășurate cu ajutorul navei japoneze de foraj științific Chikyu, care a plecat luna trecută spre insula izolată Minami Torishima, în Pacific. Zona este cunoscută pentru potențialul său ridicat de resurse minerale valoroase.

„O realizare semnificativă, atât din perspectiva securității economice, cât și a dezvoltării maritime strategice”

Purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Kei Sato, a declarat că probele vor fi analizate în detaliu pentru a stabili cantitatea exactă de metale rare conținută în sediment. Oficialul a descris operațiunea drept „o realizare semnificativă, atât din perspectiva securității economice, cât și a dezvoltării maritime strategice”.

Anunțul vine într-un context de tensiuni tot mai mari între Japonia și China, stat care domină piața globală a pământurilor rare. Relațiile s-au încordat după ce, în noiembrie, premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat că Tokyo ar putea reacționa militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, teritoriu pe care Beijingul îl consideră parte a sa și pe care a amenințat că îl va prelua prin forță, dacă va fi necesar.

China a restricționat exporturile către Japonia ale unor produse cu dublă utilizare

Ca reacție, China a restricționat exporturile către Japonia ale unor produse cu dublă utilizare, civilă și militară, alimentând temerile că Beijingul ar putea limita și livrările de metale rare. O parte dintre acestea se regăsesc pe lista chineză a bunurilor sensibile.

Pământurile rare, un grup de 17 metale dificil de extras, sunt esențiale pentru tehnologii moderne, fiind utilizate în producția de vehicule electrice, hard disk-uri, turbine eoliene, echipamente laser și sisteme de armament.

A treia cea mai mare rezervă din lume

Potrivit estimărilor, zona din jurul insulei Minami Torishima, aflată în apele economice ale Japoniei, ar conține peste 16 milioane de tone de pământuri rare, ceea ce ar reprezenta a treia cea mai mare rezervă din lume, conform publicației Nikkei.

Zăcămintele ar include resurse suficiente pentru aproximativ 730 de ani de disprosiu, un metal esențial pentru magneții de mare putere folosiți în telefoane mobile și mașini electrice, precum și 780 de ani de ytriu, utilizat în tehnologia laser.

China a folosit în mod repetat poziția sa dominantă pe piața pământurilor rare ca instrument geopolitic, inclusiv în timpul conflictelor comerciale cu Statele Unite, în perioada administrației Donald Trump.

Conform Agenției Internaționale pentru Energie, China asigură aproape două treimi din producția globală de pământuri rare și aproximativ 92% din capacitatea mondială de rafinare, ceea ce explică interesul crescut al Japoniei pentru dezvoltarea unor surse alternative.