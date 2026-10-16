Japonia a emis o alertă de cutremur cu magnitudine de 9,9 grade, cel mai mare înregistrat vreodată în lume, dar pământul nu s-a zguduit

4 minute de citit Publicat la 17:09 16 Oct 2026 Modificat la 17:09 16 Oct 2026

Alertă de cutremur pe telefon, în japoneză și engleză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O alertă de urgență care anunța un cutremur cu magnitudinea de 9,9 a provocat panică în Japonia, vineri. Avertizarea a fost retrasă după opt minute, după ce autoritățile au constatat că sistemul de monitorizare estimase greșit magnitudinea și localizarea seismului. Cutremurul real, produs în largul Peninsulei Kamceatka din Rusia, a avut magnitudinea de 6,9.

Sistemul de avertizare timpurie pentru cutremure din Japonia a transmis o alertă privind un seism cu magnitudinea de 9,9, care ar fi depășit toate cutremurele înregistrate instrumental până în prezent, potrivit The Economic Times. Mesajele de urgență au ajuns pe telefoanele mobile, avertizările au fost difuzate prin difuzoare publice, iar posturile de televiziune au îndemnat populația să se adăpostească.

Cu toate acestea, cutremurul de o asemenea intensitate nu s-a produs. La opt minute după emiterea avertizării, Agenția Meteorologică a Japoniei (JMA) a anulat alerta, explicând ulterior că sistemul a calculat eronat magnitudinea și poziția epicentrului.

Incidentul a generat îngrijorare în rândul populației și a afectat inclusiv transportul feroviar, după ce sistemele automate de siguranță au oprit temporar circulația unor trenuri de mare viteză.

Ce a declanșat alerta de 9,9?

Avertizarea eronată a fost emisă la ora locală 12:40, la aproximativ patru minute după producerea unui cutremur în largul Peninsulei Kamceatka, în Extremul Orient rus. Seismul a avut magnitudinea de 6,9, potrivit datelor prezentate de autoritățile și organizațiile de monitorizare seismică.

Sistemul japonez a asociat evenimentul cu o zonă din apropierea Insulelor Kurile și a estimat, în mod greșit, că magnitudinea ar fi de 9,9. În consecință, avertizarea a indicat posibilitatea unor mișcări seismice de intensitate maximă pe scara japoneză, în regiuni întinse, de la Hokkaido până în zona Tokai.

În realitate, în Japonia au fost înregistrate doar vibrații de intensitate redusă. La Hakodate, în insula Hokkaido, intensitatea seismică a ajuns la nivelul 1 pe scara japoneză, ceea ce înseamnă că mișcările solului pot fi abia perceptibile.

La ora locală 12:48, Agenția Meteorologică a Japoniei a retras oficial avertizarea.

De ce a greșit sistemul de avertizare?

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții agenției, eroarea a fost provocată de modul în care sistemul a estimat magnitudinea și localizarea cutremurului.

Una dintre probleme a fost aplicarea unei formule de calcul a magnitudinii concepute pentru cutremure produse în Japonia unui seism care a avut loc la mare distanță, în apropierea Rusiei. În plus, sistemul ar fi folosit estimări diferite ale poziției epicentrului pentru calcularea magnitudinii și pentru prognozarea intensității mișcărilor seismice.

Aceste calcule ar fi trebuit să pornească de la aceeași localizare. Diferențele dintre estimări au contribuit la emiterea avertizării eronate.

Ayataka Ebita, responsabil al diviziei de monitorizare a cutremurelor și tsunamiurilor din cadrul agenției japoneze, a declarat că instituția investighează incidentul. Autoritățile au exclus varianta unui atac cibernetic, iar o posibilă problemă în procesarea datelor de către sistemele informatice este una dintre ipotezele analizate.

De asemenea, nu au fost identificate indicii că descărcările electrice ar fi provocat eroarea. Specialiștii verifică inclusiv modul în care au fost prelucrate datele transmise de senzorii seismici.

Un cutremur de 9,9 ar fi depășit recordul mondial

Magnitudinea anunțată de sistemul japonez a atras atenția și prin valoarea sa excepțională. Cel mai puternic cutremur măsurat instrumental până în prezent a avut magnitudinea de 9,5 și s-a produs în Chile, la 22 mai 1960, în regiunea Valdivia.

Un seism de magnitudine 9,9 ar fi depășit acest record și ar fi avut consecințe potențial catastrofale, în funcție de localizare, adâncime și efectele produse la suprafață.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), un cutremur de magnitudine 10 nu este considerat posibil în condițiile geologice cunoscute în prezent, deoarece nu este cunoscută existența unei falii suficient de lungi pentru a genera un asemenea eveniment.

Această explicație nu înseamnă că seismele cu magnitudini foarte mari nu pot avea loc. Cutremurele de magnitudine 9 sau mai mare sunt documentate, însă sunt extrem de rare și pot provoca distrugeri extinse, tsunamiuri și pierderi semnificative de vieți omenești.

Japonia, una dintre țările cele mai expuse cutremurelor

Japonia este situată în zona Cercului de Foc al Pacificului, o regiune caracterizată prin activitate seismică și vulcanică intensă, determinată de interacțiunea plăcilor tectonice.

Țara a fost afectată de-a lungul timpului de cutremure devastatoare. În martie 2011, un seism cu magnitudinea de 9,1 a lovit regiunea Tohoku, declanșând un tsunami care a provocat peste 15.000 de decese și a contribuit la producerea accidentului nuclear de la Fukushima.

Din acest motiv, Japonia dispune de sisteme avansate de monitorizare și avertizare timpurie, menite să ofere populației câteva secunde prețioase pentru a se proteja înainte de sosirea undelor seismice mai puternice.

Aceste sisteme estimează rapid magnitudinea, poziția și intensitatea probabilă a unui cutremur pe baza datelor furnizate de stațiile seismice. Totuși, precizia estimărilor depinde de calitatea măsurătorilor, de numărul senzorilor care detectează evenimentul și de distanța dintre aceștia și epicentru.

În cazul cutremurelor produse departe de rețeaua de monitorizare, estimările inițiale pot fi mai puțin precise și trebuie actualizate pe măsură ce devin disponibile date suplimentare.

Nu este prima alertă seismică eronată din Japonia

Incidente similare au mai avut loc. În iulie 2020, o estimare greșită a magnitudinii și localizării unui cutremur a determinat emiterea unei avertizări care viza 15 prefecturi, inclusiv Tokyo.

În august 2013, datele unui senzor instalat pe fundul mării au fost combinate în mod eronat cu măsurătorile unui cutremur de intensitate redusă, ceea ce a declanșat avertizări extinse în regiunea Kinki.

În ambele cazuri, mișcările seismice anticipate nu s-au materializat la intensitatea prognozată.

Investigația autorităților japoneze continuă pentru a stabili cu exactitate cauzele erorii și măsurile necesare pentru prevenirea unor incidente similare.