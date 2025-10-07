Jeff Bezos spune că milioane de oameni vor trăi în spațiu în următoarele decenii, ”pentru că vor dori asta”. FOTO: Getty Images

Milioane de oameni ar putea trăi în spațiu „în următoarele câteva decenii”, nu din necesitate, ci din dorința de a o face, a declarat Jeff Bezos, referindu-se la viitorul omenirii. Fondatorul Amazon și al companiei aerospațiale Blue Origin crede că evoluțiile tehnologice din domenii precum inteligența artificială și robotică vor face viața în afara Pământului nu doar posibilă, ci și atractivă, scrie Financial Times.

„Vor locui acolo în principal pentru că vor dori asta”, a declarat Bezos, explicând că roboții vor deveni mai eficienți și mai rentabili decât oamenii în activitățile din spațiu. În plus, el prevede construirea unor centre uriașe de date, alimentate de energie solară, care vor funcționa în afara atmosferei terestre, revoluționând infrastructura digitală globală.

Declarațiile au fost făcute la Italian Tech Week din Torino, în cadrul unei discuții ample moderate de John Elkann, președintele Stellantis și Ferrari. Bezos, care a renunțat la funcția de director general al Amazon în 2021 și este acum președintele executiv al companiei, a vorbit despre modul în care progresele tehnologice actuale deschid „o nouă epocă de aur” pentru omenire.

„Nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a fi entuziasmat de viitor”, a spus el. „Suntem privilegiați să trăim într-o perioadă în care se desfășoară simultan mai multe epoci de aur.”

O parte importantă a discuției a fost dedicată și impactului inteligenței artificiale asupra economiei globale. Bezos a argumentat că valul uriaș de investiții în AI reprezintă o „bulă industrială bună”, care va aduce beneficii durabile societății, chiar dacă piața bursieră ar suferi corecții severe.

„Acesta este un tip de bulă industrială, spre deosebire de bulele financiare”, a spus el, comparând situația actuală cu progresele medicale apărute după boom-ul biotehnologic din anii ’90. „Când praful se așază și vedem cine sunt câștigătorii, societatea beneficiază de acele invenții. Așa va fi și acum. Beneficiile aduse de AI vor fi uriașe.”

Bezos a rememorat și momentul dificil din 2000, când acțiunile Amazon s-au prăbușit de la 113 dolari la doar 6 dolari într-un timp foarte scurt. Deși investitorii și angajații erau panicați, compania rămăsese solidă din punct de vedere fundamental. „Când entuziasmul este atât de mare, fiecare experiment și fiecare companie primește finanțare. Investitorilor le este greu să distingă între ideile bune și cele proaste. Probabil că și astăzi se întâmplă același lucru. Dar AI este reală și va transforma fiecare industrie”, a subliniat el.

Optimismul lui Bezos este împărtășit, parțial, și de David Solomon, directorul executiv al Goldman Sachs, prezent la același eveniment. Acesta a avertizat, totuși, că o parte considerabilă din capitalul investit în AI „nu va aduce randamente” și a recunoscut că nu este clar dacă piața se află deja într-o bulă. „Suntem la începutul filmului, nu la sfârșitul lui”, a spus Solomon. „O corecție a piețelor de capital în următoarele 12-24 de luni nu ar trebui să ne surprindă.”

De la explorarea spațiului la revoluția inteligenței artificiale, Bezos este convins că umanitatea se află în pragul unor transformări profunde. „AI este reală, viața în spațiu va deveni realitate, iar beneficiile pentru societate vor fi uriașe”, a conchis el.