China îşi face centre de date subacvatice ca să reducă facturile la energie. Primul va fi scufundat în mare, în câteva zile

China îşi face centre de date subacvatice ca să reducă facturile la energie. FOTO: Getty Images

China experimentează centre de date subacvatice pentru a reduce costurile energetice, iar primul dintre ele va fi scufundat în largul orașului Shanghai, în Marea Galbenă în octombrie, scrie Le Figaro. Proiectul urmărește să scadă consumul uriaș de apă și energie necesar răcirii serverelor.

Centrele de date sunt esențiale pentru funcționarea societății digitale moderne, dar produc cantități semnificative de căldură reziduală, ceea ce presupune procese costisitoare de răcire. Ideea Highlander este de a reduce considerabil aceste costuri prin imersia directă a serverelor sub apă, unde curenții marini asigură un proces natural de răcire.

Cu acest prim centru, compania chineză își propune să demonstreze viabilitatea comercială a acestei tehnologii. Modelul nu este complet nou. În 2018, Microsoft a derulat un experiment similar în largul coastelor Scoției, însă a renunțat la acest concept în 2024.

„Instalațiile subacvatice pot reduce cu aproximativ 90% energia folosită pentru răcire”, a explicat Yang Ye, vicepreședintele Highlander, care coordonează proiectul în parteneriat cu mai multe companii de stat. Printre viitorii clienți se află China Telecom și o companie publică specializată în inteligență artificială.

Realizarea proiectului nu a fost lipsită de dificultăți. „Am fost nevoiți să depășim provocări mai mari decât ne-am imaginat inițial”, a declarat un inginer implicat în proiect.

Pentru a garanta etanșeitatea și protecția împotriva coroziunii, Highlander a aplicat un strat special de particule de sticlă pe capsula de oțel care conține serverele. Structura a fost asamblată pe uscat în mai multe componente, înainte de a fi pregătită pentru scufundare. Odată instalat, centrul de date va fi alimentat în proporție de 95% cu energie eoliană provenită de la parcurile offshore din apropiere.

Chiar dacă proiectul promite un progres semnificativ în eficiența energetică, impactul ecologic ridică semne de întrebare. Căldura degajată de servere ar putea atrage unele specii marine, altele ar putea fi alungate, iar echilibrul ecosistemelor fragile din zonă ar putea fi perturbat.

Highlander susține însă că o evaluare independentă realizată în 2020 în timpul unui test în apropiere de Zhuhai, în sudul Chinei, a arătat că temperatura apei din jur a rămas mult sub limitele considerate periculoase pentru mediu.

Dacă acest prim proiect va fi un succes, China ar putea deschide calea unei noi generații de centre de date subacvatice, capabile să reducă semnificativ costurile energetice și amprenta de carbon a infrastructurilor digitale.