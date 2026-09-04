Jurații nu au putut da un verdict în cazul care a șocat SUA: judecătorul a anulat procesul unei mame care și-a ucis copiii

În procesele penale din SUA este necesară unanimitatea juraţilor pentru a se ajunge la un verdict. Foto: Profimedia Images

După mai multe zile de deliberări cei 12 jurați din procesul intentat împotriva lui Lindsay Clancy, o mamă care și-a ucis copiii, nu au putut ajunge la un verdict. Judecătorul american William Sullivan a decis astfel, vineri, anularea procesului. Un nou proces poate fi intentat, din nou, de procurorii americani, cu un alt juriu, relatează Agerpres.

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Cazul Lindsay Clancy, una dintre cele mai cutremurătoare crime care au zguduit statele Unite în ultimii ani, a ajuns în instanță la întrebarea care poate decide soarta mamei din Massachusetts: era ea în deplin contact cu realitatea atunci când și-a ucis cei trei copii sau se afla în plin episod de psihoză postpartum, așa cum susțin avocații?

În procesele penale din SUA este necesară unanimitatea juraţilor pentru a se ajunge la un verdict.



Însă juriul din acest proces, care a șocat Statele Unite, suscitând o dezbatere aprinsă privind sănătatea mintală a mamelor în SUA, era aparent divizat. 11 jurați ar fi fost în favoarea achitării ei pe motiv de lipsă de responsabilitate penală şi un jurat s-a opus acestui verdict.

„Nu am altă opţiune decât aceea de a pronunţa anularea procesului”, a declarat William Sullivan, judecător la tribunalul din Plymouth, după ce a citit o declaraţie scrisă a juraţilor ce îşi recunoşteau incapacitatea de a ajunge la un verdict unanim.



Judecătorul a precizat ulterior că suspendă pentru o oră intrarea în vigoare a acestei anulări, timp în care apărarea putea face apel.



Constatarea existenţei unui „juriu blocat” survine atunci când judecătorul trebuie să ia act, după mai multe zile de deliberări, că juraţii nu au ajuns la un verdict unanim. În acest caz, procesul este anulat şi eventual poate fi reorganizat ulterior, cu un nou juriu.



În vârstă de 36 de ani, Lindsay Clancy este acuzată că şi-a ucis pe cei trei copii, în vârstă de 5 ani, 3 ani şi opt luni. Ea a recunoscut faptele, dar a pledat nevinovată, apărarea avansând teza că femeia suferea de psihoză postpartum. Potrivit lui Clancy, o voce i-a ordonat să-şi ucidă copiii, un argument respins în bloc de acuzare, în opinia căreia femeia a acţionat cu premeditare şi era capabilă să înţeleagă gravitatea faptelor sale.

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