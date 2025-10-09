La 27 de ani, Shayne a devenit cel mai tânăr miliardar prin forțe proprii din lume: Acum 5 ani era falit și lucra din baia locuinței

Shayne Coplan, fondatorul Polymarket, cel mai tânăr miliardar prin forțe proprii din lume, la 27 de ani. Sursa foto: Profimedia images

Shayne Coplan, fondatorul celei mai mari piețe de predicții din lume, Polymarket, a atins un nou prag remarcabil la doar 27 de ani. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, tânărul antreprenor american a devenit nu doar miliardar, ci și cel mai tânăr miliardar îmbogățit prin forțe proprii din lume, după ce compania Intercontinental Exchange Inc. – compania-mamă a Bursei de Valori din New York (NYSE) – a investit 2 miliarde de dolari în platforma sa.

Coplan a anunțat vestea investiției anticipate pe rețelele sociale, dezvăluind că această infuzie de capital ridică valoarea Polymarket la 9 miliarde de dolari (valoare post-investiție), potrivit Financial Express.

De la zero la miliardar

Privind retrospectiv la parcursul său, Coplan a scris:

„Ultimii doi ani au fost ireali. De la a fi ignorat, la a crea o nouă categorie și a vedea cum viziunea noastră devine realitate. Povestea Polymarket este amuzantă pentru că este un caz rar în care visul s-a desfășurat exact cum ne-am imaginat. Dacă am învățat ceva, e că ideile îndrăznețe sunt peste tot, ascunse la vedere. Trebuie doar cineva suficient de nebun ca să-și dedice viața materializării lor. Asta înseamnă antreprenoriat: să faci ca lucrurile să existe.”

Despre cum a luat viață compania în mijlocul pandemiei, Coplan a adăugat:

„La începutul pandemiei, nu aveam absolut nimic de pierdut: aveam 21 de ani, rămăsesem fără bani, trecuseră 2 ani și jumătate de când renunțasem la facultate și nu aveam nimic concret. Dar știam că intrăm într-o eră în care metodele de a descoperi adevărul vor conta mai mult ca oricând, iar Polymarket ar putea juca un rol esențial.”

Cum a crescut compania Polymarket

Înainte de investiția Intercontinental Exchange, Coplan a dezvăluit două runde anterioare de finanțare care nu fuseseră anunțate public.

Founders Fund a condus o rundă de 150 de milioane de dolari, evaluând platforma la 1,2 miliarde de dolari.

Înainte de aceasta, Blockchain Capital a investit 55 de milioane de dolari, evaluând Polymarket la 350 de milioane de dolari, înainte de alegerile din SUA.

Cine este Shayne Coplan

Shayne Coplan a fondat Polymarket în iunie 2020, într-un moment de cumpănă financiară și personală. La acea vreme, nu avea birou, iar „sediul” companiei era baia apartamentului său din New York. Într-o postare reamintită recent, scria:

„2020, fără bani, fondator solo, birou improvizat în baie… N-aveam idee că Polymarket va schimba lumea.”

Coplan a renunțat la Universitatea din New York (NYU) pentru a urmări visul său în domeniul criptomonedelor. Situația financiară era atât de gravă încât a fost nevoit să-și evalueze obiectele personale din apartament pentru a le vinde și a plăti chiria, potrivit Bloomberg.

În 2019, el a început să studieze teoriile economistului Robin Hanson despre piețele de predicții, care pot ajuta la anticiparea evenimentelor viitoare. Pandemia i-a oferit contextul perfect pentru a construi o platformă destinată celor care voiau să parieze pe evenimente reale, în timp ce erau blocați în case.

FBI, Trump și acuzații controversate

La mai bine de patru ani de la lansarea platformei, apartamentul din New York al lui Coplan a fost percheziționat de FBI, din cauza acuzațiilor privind tranzacționarea ilegală. Investigația a fost declanșată după ce Polymarket a pariat „corect și controversat” în favoarea lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA, în ciuda sondajelor strânse, conform NBC News.

Dispozitivele lui Coplan au fost confiscate, iar platforma a fost anchetată din cauza unui volum de peste 3,6 miliarde de dolari pariați pe alegeri. Coplan s-a apărat, declarând că Polymarket este „nepartizană” și a criticat administrația Biden:

„Este descurajant că administrația actuală recurge la măsuri disperate împotriva companiilor pe care le percep ca fiind asociate cu oponenți politici. Polymarket a oferit valoare pentru zeci de milioane de oameni în acest ciclu electoral, fără a provoca vreo daună.”

Legături cu Trump și sprijin din partea unor nume mari

Deși numele lui Coplan a fost legat de Donald Trump din cauza pariurilor, compania sa a primit o investiție semnificativă din partea 1789 Capital, o firmă de investiții din Palm Beach care îl are pe Donald Trump Jr. ca „Partener”, conform site-ului oficial. În plus, Trump Jr. a devenit și consilier al platformei de predicții cripto.

Printre alți susținători importanți ai Polymarket se numără Peter Thiel, prin Founders Fund și Vitalik Buterin, co-fondatorul Ethereum.

După încheierea a două investigații federale, nu au fost formulate acuzații, iar platforma a fost autorizată să revină pe piața americană în septembrie 2025, după ce a primit aprobarea CFTC (Comisia pentru Tranzacții Futures din SUA).

Un oficial familiar cu ancheta a declarat pentru CNBC:

„Polymarket a primit notificări de neîncepere a urmăririi din partea Departamentului de Justiție și a CFTC în legătură cu investigațiile asupra companiei.”