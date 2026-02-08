„La final, te simți goală. Munca ți-a făcut ceva”. Prețul psihologic plătit de femeile ce privesc violență extremă pentru a antrena AI

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pe veranda unei case dintr-un sat indian, în timp ce în jur se aud zgomotele obișnuite ale vieții de familie, o tânără urmărește, ore în șir, violență, abuzuri și pornografie extremă. Nu pentru că vrea – ci pentru că asta înseamnă să „antrenezi” inteligența artificială. În spatele progreselor spectaculoase ale AI stă o armată invizibilă de femei din zone rurale ale Indiei, obligate să filtreze conținut traumatic pentru marile companii tech. Iar prețul nu este doar salariul modest, ci sănătatea lor mintală, scrie The Guardian.

Pe veranda casei familiei sale, cu laptopul sprijinit pe o placă de lut încastrată în perete, Monsumi Murmu lucrează din unul dintre puținele locuri unde semnalul mobil este stabil. Din interiorul casei se aud sunete familiare ale vieții domestice: clinchet de vase, pași, voci.

Pe ecranul ei rulează însă o scenă complet diferită: o femeie este țintuită la pământ de un grup de bărbați, camera tremură, se aud strigăte și respirații grele. Videoclipul este atât de tulburător încât Murmu îl accelerează, dar munca ei o obligă să îl urmărească până la final.

Murmu, în vârstă de 26 de ani, este moderator de conținut pentru o companie globală de tehnologie și se conectează din satul ei din statul Jharkhand, India. Rolul ei este să clasifice imagini, videoclipuri și texte semnalate de sistemele automate ca posibile încălcări ale regulilor platformei.

Într-o zi obișnuită, vizionează până la 800 de videoclipuri și imagini, luând decizii care antrenează algoritmi să recunoască violența, abuzul și alte forme de prejudiciu.

Această muncă stă la baza progreselor recente din domeniul învățării automate, care depind de ideea că inteligența artificială este la fel de bună ca datele pe care este antrenată. În India, această activitate este realizată tot mai mult de femei, parte a unei forțe de muncă adesea descrise drept „lucrători fantomă”.

„În primele luni nu puteam să dorm”, spune ea. „Închideam ochii și încă vedeam ecranul încărcându-se”.

Imaginile o urmăreau în vise: accidente fatale, pierderea unor membri ai familiei, violență sexuală pe care nu o putea opri sau evita. În acele nopți, spune ea, mama ei se trezea și stătea lângă ea.

„În ceea ce privește riscul, moderarea conținutului intră în categoria muncilor periculoase, comparabile cu orice industrie letală”, afirmă Milagros Miceli, sociolog.

Acum, spune Murmu, imaginile nu o mai șochează ca la început. „La final, nu te mai simți tulburată – te simți goală”. Mai sunt nopți, spune ea, când visele revin. „Atunci știi că munca ți-a făcut ceva”.

Cercetătorii spun că această amorțire emoțională – urmată de efecte psihologice întârziate – este o caracteristică definitorie a muncii de moderare a conținutului.

„Pot exista moderatori care scapă fără daune psihologice, dar eu încă nu am văzut dovezi în acest sens”, spune Miceli, care conduce proiectul Data Workers’ Inquiry, ce investighează rolul lucrătorilor în domeniul AI.

„Din perspectiva riscului”, adaugă ea, „moderarea conținutului aparține categoriei muncilor periculoase”.

Studiile arată că această activitate generează o presiune cognitivă și emoțională de durată, ducând adesea la schimbări comportamentale, cum ar fi vigilența excesivă. Lucrătorii raportează gânduri intruzive, anxietate și tulburări de somn.

Un studiu publicat în decembrie anul trecut, care a inclus lucrători din India, a identificat stresul traumatic drept cel mai pronunțat risc psihologic. Chiar și acolo unde existau intervenții și mecanisme de sprijin, niveluri semnificative de traumă secundară persistau.

Încă din 2021, aproximativ 70.000 de persoane din India lucrau în adnotare de date, o piață estimată la circa 250 de milioane de dolari. Aproximativ 60% din venituri proveneau din SUA, în timp ce doar 10% din India.

Circa 80% dintre lucrătorii din adnotare de date și moderare de conținut provin din medii rurale, semi-rurale sau marginalizate. Companiile aleg deliberat orașe mai mici, unde chiriile și costurile forței de muncă sunt reduse, iar numărul absolvenților din prima generație aflați în căutarea unui loc de muncă este în creștere.

Îmbunătățirea conectivității la internet a permis integrarea acestor zone direct în lanțurile globale de aprovizionare AI, fără relocarea lucrătorilor în marile orașe.

Femeile reprezintă jumătate sau chiar mai mult din această forță de muncă. Pentru companii, ele sunt considerate de încredere, atente la detalii și mai dispuse să accepte munca de acasă sau pe contract, percepută ca „sigură” sau „respectabilă”. Aceste locuri de muncă oferă un acces rar la venituri fără migrație.

Un număr semnificativ de lucrători provin din comunități Dalit și Adivasi (tribale). Pentru mulți, munca digitală reprezintă un pas înainte: locuri de muncă mai curate, mai stabile și mai bine plătite decât agricultura sau mineritul.

Totuși, munca desfășurată de acasă sau în apropierea casei poate consolida poziția marginală a femeilor, spune Priyam Vadaliya, cercetătoare în domeniul AI și al muncii cu date.

„Respectabilitatea muncii și faptul că ajunge la ușă ca o rară sursă de venit creează adesea o așteptare de recunoștință”, spune ea. „Această așteptare poate descuraja lucrătorii să pună la îndoială daunele psihologice pe care le provoacă”.

Raina Singh avea 24 de ani când a început să lucreze în adnotare de date. Absolventă recentă, își dorea să devină profesoară, dar avea nevoie de un venit lunar stabil.

S-a întors în orașul natal Bareilly, din statul Uttar Pradesh, și lucra din dormitorul ei pentru o firmă subcontractată de platforme globale. Salariul – aproximativ 330 de lire pe lună – părea rezonabil. Descrierea postului era vagă, dar munca părea gestionabilă.

La început, sarcinile erau bazate pe text: filtrarea mesajelor scurte, identificarea spamului și a limbajului de tip înșelătorie.

„Nu părea alarmant”, spune ea. „Doar plictisitor. Dar era și ceva interesant. Simțeam că lucrez în spatele AI. Pentru prietenii mei, AI însemna doar ChatGPT. Eu vedeam ce îl face să funcționeze”.

După șase luni, însă, sarcinile s-au schimbat. Fără avertisment, a fost mutată pe un proiect legat de o platformă de divertisment pentru adulți. Trebuia să identifice și să elimine conținut cu abuz sexual asupra copiilor.

„Nu mi-am imaginat niciodată că asta va face parte din job”, spune ea. Materialele erau grafice și neîntrerupte. Când și-a exprimat îngrijorarea, spune că i s-a răspuns: „Este munca lui Dumnezeu – protejezi copiii”.

Curând, sarcina s-a schimbat din nou. Singh și alți șase colegi au fost instruiți să categorizeze conținut pornografic.

„Nu pot nici măcar să estimez câtă pornografie am văzut”, spune ea. „Era constant, oră după oră”.

Munca i-a afectat viața personală. „Ideea de sex a început să mă dezguste”, spune ea. S-a retras din intimitate și s-a simțit tot mai deconectată de partener.

Când a reclamat situația, răspunsul a fost direct: „Contractul tău spune adnotare de date – asta este adnotare de date”.

A renunțat la job, dar, la un an distanță, spune că gândul la sex îi poate provoca greață sau senzația de disociere: „Uneori, când sunt cu partenerul meu, mă simt ca o străină în propriul corp. Vreau apropiere, dar mintea mea se retrage”.

Vadaliya spune că anunțurile de angajare rareori explică în ce constă cu adevărat munca. „Oamenii sunt angajați sub etichete ambigue, iar abia după semnarea contractului și începerea instruirii realizează natura reală a activității”.

Rolurile remote sau part-time sunt promovate agresiv online drept „bani ușori” sau oportunități „fără investiții”, prin videoclipuri YouTube, postări pe LinkedIn, canale Telegram și tutoriale realizate de influenceri, care prezintă munca drept flexibilă, simplă și sigură.

The Guardian a discutat cu opt companii de adnotare și moderare din India. Doar două au declarat că oferă sprijin psihologic angajaților; celelalte au susținut că munca nu este suficient de solicitantă pentru a necesita asistență de sănătate mintală.

Vadaliya afirmă că, acolo unde există sprijin, responsabilitatea de a-l căuta revine individului.

„Ignoră realitatea că mulți lucrători, mai ales cei din medii izolate sau marginalizate, poate nici nu au limbajul necesar pentru a descrie ce trăiesc”, spune ea.

Lipsa recunoașterii legale a prejudiciilor psihologice în legislația muncii din India lasă lucrătorii fără protecție reală.

Costul psihologic este amplificat de izolare. Moderatorii și lucrătorii de date sunt obligați prin acorduri stricte de confidențialitate să nu vorbească despre munca lor nici măcar cu familia sau prietenii. Încălcarea acestora poate duce la concediere sau acțiuni legale.

Murmu se temea că, dacă familia ar înțelege natura muncii sale, ar fi forțată să renunțe la job și să se căsătorească, ca multe alte fete din sat.

Cu doar patru luni rămase din contractul său, care îi aduce aproximativ 260 de lire pe lună, teama de șomaj o împiedică să semnaleze problemele de sănătate mintală. „Găsirea unui alt job mă îngrijorează mai mult decât munca în sine”, spune ea.

Între timp, încearcă să facă față: „Mă plimb mult prin pădure. Stau sub cerul liber și încerc să observ liniștea din jur”.

Uneori adună pietre minerale din apropierea casei sau pictează modele geometrice tradiționale pe pereți.

„Nu știu dacă repară cu adevărat ceva”, spune Murmu. „Dar mă simt puțin mai bine”.