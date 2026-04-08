Lewis Hamilton și Kim Kardashian sunt oficial un cuplu. Pilotul a postat primele imagini cu ei împreună

Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au oficializat relația. Pilotul britanic de la Ferrari a postat pe Instagram videoclipul „Tokyo Drift Vol.”, în care a executat o serie de cascadorii la bordul unui Ferrari F40.

În ultimele imagini ale videoclipului apare şi Kim Kardashian alături de el, iar acesta a confirmat acest lucru dând like videoclipului.

Bârfele despre formarea noului cuplu circulă încă dinainte de începerea Cupei Mondiale, relatează La Repubblica.

Zvonurile despre relația dintre Hamilton și Kim Kardashian circulă încă din februarie anul trecut, când publicația The Sun a dezvăluit că cei doi au petrecut un weekend la Estelle Manor, un hotel de lux din Cotswolds, o regiune pitorească din sud-vestul Angliei . O noapte la acel hotel i-a costat pe pilotul Ferrari și pe femeia de afaceri americană 140.000 de euro.

Câteva săptămâni mai târziu, s-au îndreptat spre Arizona, unde au fost fotografiați de paparazzi la Lacul Powell la începutul lunii martie, plimbându-se pentru a admira apusul de soare în deșert. La acea vreme, ambii au împărtășit separat cu fanii postări despre călătoria lor pe rețelele sociale, prezentând fotografii ale peisajelor fără chipuri evidente ale persoanelor prezente, dar având fundaluri identice, făcute în aceeași zi şi în aceleaşi locuri.