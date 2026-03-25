Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se mai ascund. Au plecat în vacanță la Tokyo, împreună cu copiii

Presa a început să vehiculeze că Lewis Hamilton și Kim Kardashian au o relaţie, după ce au fost surprinşi la Super Bowl. Sursa foto: Profimedia

Lewis Hamilton și Kim Kardashian par că nu se mai ascund şi că sunt mai apropiați ca niciodată. Cei doi au fost văzuţi la Tokyo alături de copiii lui Kim Kardashian.

O sursă anonimă a dezvăluit revistei People, preluate de Corriere della Sera, că pilotul Ferrari și femeia de afaceri sunt în vacanță cu cei trei copii mai mici ai săi, Saint (10), Chicago (9) și Psalm (6). Kim și copiii ei sunt la Tokyo pentru vacanța de primăvară, iar Khloé Kardashian este și ea alături de ei.

Cuplul pare din ce în ce mai apropiat, după cum o demonstrează fotografiile care circulă pe rețelele sociale și care demonstrează că relația lor a ajuns la un nou nivel, o evoluție clară pentru o relație care a început în liniște și a fost făcută publică treptat.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost văzuți pentru prima dată la un hotel din Paris la începutul lunii februarie într-o escapadă romantică, iar site-ul de bârfe mondene TMZ a confirmat ulterior că cei doi aterizaseră în Europa la bordul unui avion privat. Câteva săptămâni mai târziu, s-au îndreptat spre Arizona, unde au fost fotografiați de paparazzi la Lacul Powell la începutul lunii martie, plimbându-se pentru a admira apusul de soare în deșert. La acea vreme, ambii au împărtășit separat cu fanii postări despre călătoria lor pe rețelele sociale, prezentând fotografii ale peisajelor fără chipuri evidente ale persoanelor prezente, dar având fundaluri identice, făcute în aceeași zi şi în aceleaşi locuri.

În noaptea premiilor Oscar, la petrecerea Vanity Fair Oscar din 2026, Kim a apărut într-o ținută strălucitoare Gucci. La scurt timp după aceea, campionul de Formula 1 a comentat public la postarea ei cu un emoji în formă de inimă. Acum cei doi au plecat într-o călătorie cu familia, iar fanii aşteaptă momentul în care Kim Kardashian va apărea la garajul Ferrari.