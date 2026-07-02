A fost ofertă la aer condiționat la Lidl, în Franța, iar oamenii s-au bătut pentru aparate. Imagini incredibile din magazine VIDEO

Oamenii s-au luat la bătaie pentru aparatatele de aer condiționat de la la Lidl, în Franța FOTO: colaj capturi video X

Mai multe magazine Lidl din Franţa au fost luate cu asalt încă de la primele ore ale dimineţii de joi, după ce retailerul a anunţat că va scoate joi la vânzare aproximativ 200.000 de aparate de aer condiţionat, înaintea valului de căldură prognozat pentru weekend, transmite AFP citată de Agerpres.

În faţa unui magazin dintr-un cartier nordic al Parisului, coada se întindea de-a lungul trotuarului încă de la ora 07:00 dimineaţa, cu două ore înainte de deschiderea magazinul, ajungând la aproximativ 200 de persoane, potrivit unui jurnalist AFP.

Cooling off at a Lidl in Paris - sometimes that's just what you do when it gets too hot. pic.twitter.com/kHhnZIuaEi — Catch Up (@CatchUpFeed) July 2, 2026

În general, mulţimea era bine dispusă, dar au izbucnit şi altercaţii între unii clienţi care încercau să se bage în faţă.

"Nu voi deschide magazinul până nu plecaţi!", a strigat o manageră, în timp ce clienţii o luau la întrebări. Un alt angajat a declarat pentru AFP că pentru acel magazin fuseseră livrate doar două aparate de aer condiţionat.

?? | Bagarre entre des clients pour le derniers #climatiseurs d'un #Lidl de Seine-Saint-Denis, alors que tous les #ventilateurs sont partis en quelques secondes ? pic.twitter.com/14u4OWkGKf — Instant Actu (@Inst_Actu) July 2, 2026

Lassana, care a refuzat să-şi dea numele de familie, a fost unul dintre cei doi norocoşi: a ajuns la magazin la ora 4:00 dimineaţa.

Fatou, în vârstă de 69 de ani, a fost mai puţin norocoasă: "Am ajuns aici la 6:30 dimineaţa. Au spus că sunt doar două aparate de aer condiţionat. Eu eram a treia. A fost o minciună", a exclamat ea, criticând politica de comunicare a retailerului.

"Ils n’ont rien organisé" : chaos dans plusieurs magasins #Lidl de France aujourd'hui après la mise en vente de 200.000 ventilateurs et climatiseurs. Des personnes ont attendu des heures. Des entrées ont été forcées par endroits. pic.twitter.com/g2LCtZjhiJ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 2, 2026

Şi alţii din mulţime erau supăraţi pe Lidl, simţind că sunt "trataţi ca nişte animale".

În Sevran, o suburbie a Parisului, în faţa supermarketului Lidl s-a format şi o coadă lungă de vehicule care perturba traficul. "E o nebunie! (...) Totul este blocat, tot centrul oraşului este blocat din cauza asta", a declarat pentru AFP Laurence Duchateau, un localnic în vârstă de 59 de ani.

Cozi lungi, goană în magazine, îmbrânceli: mai multe videoclipuri de pe reţelele de socializare arată mulţimi de oameni care încearcă să cumpere ventilatoare şi aparate de aer condiţionat la preţuri de chilipir în alte magazine Lidl.

În alte imagini se vede cum oamenii s-au luat la bătaie în timp ce trăgeau de la unii la alții cutiile cu aer condiționat.