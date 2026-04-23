Limită de 30 km/h în orașele europene: Care e impactul real asupra deceselor și ce se întâmplă, de fapt, cu timpul petrecut în trafic

2 minute de citit Publicat la 23:41 23 Apr 2026 Modificat la 23:41 23 Apr 2026

75% dintre orașele europene care au introdus limite de 30 km/h în zone specifice au raportat o scădere a numărului de victime pe drumurile publice. Foto: Getty Images

De la Paris la Stuttgart, marile orașe europene „apasă frâna” și reduc limita de viteză legală în încercarea de a salva vieți. Ar putea fi aceasta soluția magică pentru a atinge obiectivul de zero decese rutiere în UE până în anul 2050?

Noile date dintr-un sondaj realizat de Eurocities scot la iveală un fapt interesant: limitele de viteză mai mici în mediul urban reduc numărul deceselor și al rănirilor fără să crească aglomerația în trafic sau timpul petrecut la volan, scrie Euronews.

Aproximativ 75% dintre orașele europene care au introdus limite de 30 km/h în zone specifice au raportat o scădere a numărului de victime pe drumurile publice. Studiul s-a bazat pe răspunsurile primite de la 38 de orașe din 19 țări europene, printre care Franța, Spania, Portugalia, Belgia și Germania.

Aceste cifre vin într-un moment critic, în contextul în care Uniunea Europeană și-a propus să elimine complet decesele cauzate de accidentele rutiere până în 2050, prin inițiativa cunoscută sub numele de „Viziunea Zero”.

Conform raportului, majoritatea primăriilor au prioritizat reducerea vitezei în zonele rezidențiale, centrele istorice sau în proximitatea școlilor. De altfel, 57% dintre orașele chestionate au declarat că mai mult de jumătate din rețeaua lor stradală funcționează acum cu limite sub 50 km/h. Implementarea acestor măsuri a fost făcută treptat și țintit, evitându-se o abordare „unitară” care să nu țină cont de specificul fiecărei străzi.

Care a fost impactul real al acestor limite?

Potrivit celor mai recente date preliminare ale Comisiei Europene, în anul 2025 au avut loc aproximativ 19.400 de decese pe drumurile europene, șoferii și pasagerii reprezentând 44% din totalul victimelor.

Costul accidentelor rutiere în UE este estimat la 2% din PIB-ul anual. Dincolo de cifre, Comisia subliniază drama umană: rănile grave înseamnă adesea dizabilități permanente, dureri cronice și pierderea mijloacelor de trai.

Se pare însă că reducerea limitelor de viteză chiar reușește să inverseze tendința:

peste 9 din 10 orașe chestionate au raportat efecte pozitive asupra siguranței rutiere pe termen scurt și mediu

autoritățile locale au observat mai puține accidente, decese și răniri grave pentru toți participanții la trafic

pe lângă siguranță, s-au raportat viteze mai mici de deplasare a vehiculelor și o reducere a poluării fonice.

În ciuda criticilor care susțin că limita de 30 km/h ar bloca orașul, studiul arată că măsura nu a avut efecte negative globale asupra volumului de trafic sau a duratei călătoriilor. Impactul asupra transportului public a fost descris ca fiind unul limitat și perfect gestionabil.

Totuși, schimbarea nu a fost lipsită de obstacole. În etapele de planificare și lansare, aproape jumătate dintre orașe s-au lovit de opoziție politică, iar peste o treime au înfruntat rezistența publicului.

Interesant este ce s-a întâmplat după implementare: 65% dintre cele 38 de orașe europene nu au mai raportat nicio dificultate, iar opoziția politică și publică a scăzut semnificativ.

„Odată ce oamenii experimentează beneficiile unor străzi mai sigure și mai calme, sprijinul crește rapid, iar rezistența dispare”, a explicat Michele Campaniello, președintele grupului de lucru Eurocities pentru limita de 30 km/h.