Lovitură pentru platforma OnlyFans. Sute de poze piratate şi revândute la preţuri de 5 ori mai mici pe canale Telegram

Preţurile imaginilor furate de pe profilurile Onlyfans a mii de creatoare de conţinut este de 5 ori mai mic pe canalele de Telegram unde sunt revândute. Sirsa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Platforma OnlyFans este atacată masiv de hackeri. Aceştia fură fotografii şi filmări de pe profilurile plătite și le revând, prin intermediul Telegram, pe platforme piratate.

Preţurile imaginilor furate de pe profilurile Onlyfans a mii de creatoare de conţinut este de 5 ori mai mic pe canalele de Telegram unde sunt revândute, iar plata este solicitată prin criptomonede. Ba mai mult sistemul de piraterie este atât de bine organizat, încât clienţii pot face comenzi specifice de poze ale unor vedete care postează pe platforma pentru adulţi şi în termen de 48 de ore respectivele fotografii sunt procurate şi postate.

Multe femei, care au un loc de muncă, însă vor să îşi rotunjească veniturile în secret postând poze şi filmuleţe provocatoare pe respectivul site cu plată, acum se tem că atât rudele cât şi angajatorii ar putea afla despre ocupaţia lor discretă, relatează Il Messaggero.

Platforma OnlyFans oferă asistență pentru combaterea pirateriei. Cu toate acestea, urmărirea și eliminarea conținutului sunt foarte dificile. În unele cazuri OnlyFans s-a oferit să ajute la eliminarea conținutului de pe canalul piratat de Telegram, însă același conținut a fost republicat la scurt timp după aceea pe un site public de internet.

Pe de altă parte avocaţii solicitaţi să reprezinte victimele pirateriei cer tarife substanţiale, care le depăşesc capacitatea financiară a tinerelor vizate de hackeri. În aceste condiţii piraţii informatici vor fi greu de oprit, iar fenomenul dificil de stăvilit.