Lovitură pentru turismul din Grecia. A rămas fără 80.000 de angajați. Doar din Creta au plecat 500 de bucătari

Grecia are nevoie de peste 80.000 de oameni care să lucreze în turism. FOTO: Getty Images

Grecia are nevoie de peste 80.000 de oameni care să lucreze în turism. Tot mai mulți angajați din domeniu pleacă în alte țări, unde câștigă mai bine și au condiții de muncă mai bune, a anunțat luni Federația Lucrătorilor din Alimentație și Turism din Grecia (POEET).

Sindicaliștii spun că legile muncii nu sunt respectate cum trebuie. Din cauza controalelor puține, patronii încalcă regulile, scrie Ekathimerini.

În acest sezon, sindicatele au descoperit multe nereguli în hotelurile din toată țara, precum contractele colective de muncă nu au fost respectate, angajații nu au primit cele 11 ore de odihnă obligatorii, au avut programe de lucru epuizante, au lucrat șapte zile pe săptămână sau chiar la negru. A fost folosit greșit și cardul digital de muncă, sistemul prin care se înregistrează programul angajaților.

Sindicaliștii au criticat și agențiile care aduc lucrători din țări din afara UE. Potrivit acestora, unele agenții, în înțelegere cu patronii, le-au cerut lucrătorilor străini să dea înapoi o parte din bani, în special plata pentru orele suplimentare și bonusurile. Unii angajați ar fi fost și intimidați la locul de muncă.

Federația spune că lipsa de personal nu vine doar din creșterea turismului, ci și din faptul că mulți angajați cu experiență pleacă să lucreze în alte țări.

Un sindicat din Heraklion, în insula Creta, a anunțat că aproximativ 500 de bucătari au plecat din Grecia. Cei mai mulți au ales Seychelles, Monaco, Elveția și Spania, unde sunt plătiți mai bine și au condiții mai bune.

În acest sezon, au existat și cereri din Istanbul pentru angajarea de bucătari greci. Asta arată că lucrătorii buni din turism sunt tot mai căutați.