Lumea este șocată de alegerea artistei care a murit la o clinică de sinucidere asistată deși era sănătoasă: „E suficient”

Sculptorița americană Jackie Ferrara avea 95 de ani FOTO: Jackie Ferrara Foundation

O artista extrem de apreciată a murit după ce a decis să-și pună capăt propriei vieți cu asistență medicală, deși era sănătoasă, însă avea o vârstă înaintată și nu voia să ajungă în situația de a depinde de cineva.

Sculptorița americană Jackie Ferrara, în vârstă de 95 de ani, s-a dus în Elveția pentru procedura de sinucidere asistată.

Ferrara, ale cărei lucrări sunt expuse în colecțiile Muzeului de Artă Modernă din New York, era cunoscută pentru crearea de sculpturi unice realizate din scânduri de lemn. Ea a murit miercuri, 22 octombrie, la vârsta de 95 de ani, potrivit consilierei sale pentru moștenire și patrimoniu, Tina Hejtmanek, relatează People.

Într-un interviu recent, Ferrara a declarat pentru The New York Times că, deși era într-o „stare bună de sănătate”, era pregătită să moară. Ea a suferit două căderi în ultimul an, care i-au reamintit dorința ei puternică de a nu depinde de alte persoane.

„Nu vreau o menajeră”, a spus ea pentru publicație. „Nu am vrut niciodată pe nimeni. Am fost căsătorită de trei ori. E suficient”.

Sinuciderea asistată nu este încă legală în New York, unde locuia Ferrara. Legi privind moartea asistată medical au fost autorizate în California, Colorado, Oregon, Washington, Montana, Vermont, Washington D.C., Hawaii, Maine, New Jersey și New Mexico.

Totuși, pentru că Ferrara era sănătoasă, nu ar fi putut să urmeze procedura nicăieri în Statele Unite. Așa că Ferrara a călătorit la Basel, în Elveția, pentru a-și pune capăt vieții la o clinică numită Pegasos, o organizație nonprofit de asistență care nu cere ca pacienții să fie bolnavi în stadiu terminal.

Sinuciderea asistată este legală în Elveția din 1942, potrivit Dignity in Dying, o organizație britanică. Este diferită de eutanasie, care este ilegală, pentru că pacienții înșiși își administrează medicamentele prescrise pentru a-și pune capăt vieții, și nu un medic.

Ca și Ferrara, actrița și supraviețuitoarea Holocaustului Ruth Posner a călătorit recent în Elveția, tot la la Pegasos, pentru a-și pune capăt vieții. Luna trecută, pe 23 septembrie, Posner, în vârstă de 96 de ani, și soțul ei Michael, în vârstă de 97 de ani, și-au pus capăt vieților cu asistență medicală, deși nu aveau nicio boală terminală. Cei doi au spus că pur și simplu doreau să moară împreună.

Ei și-au anunțat familia și prietenii despre decizia lor printr-un e-mail. „Ne pare atât de rău că nu am menționat asta”, au scris ei, „dar când veți primi acest e-mail, noi vom fi părăsit această lume muritoare”.