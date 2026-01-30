Luna Zăpezii va „înghiți” una din cele mai strălucitoare stele de pe cer în acest weekend: Unde și când poate fi observat fenomenul rar

Un eveniment astronomic rar, numit ocultație lunară, va alea loc pe 1 și 2 Februarie 2026

Pasionații de astronomie din anumite părți ale lumii vor putea vedea ceva cu adevărat rar pe cerul nopții în primul weekend din februarie 2026: o stea foarte strălucitoare va fi ocultată de Luna plină, numită „Luna Zăpezii”, potrivit Live Science.

După ce va ajunge la faza de Lună plină duminică (1 februarie), Luna strălucitoare se va deplasa peste Regulus, cea mai luminoasă stea din constelația Leul, făcând-o să dispară temporar de pe cerul nopții luni seara (2 februarie).

Observatorii cerului vor avea parte de un spectacol deosebit, deoarece acest eveniment rar, numit ocultație lunară, va fi vizibil cu ochiul liber din mari zone ale Statelor Unite și Canadei.

A 21-a cea mai strălucitoare stea de pe cerul nopții va dispărea în spatele Lunii

Este cel mai recent dintr-o serie de ocultații lunare ale stelei Regulus care au început anul trecut și vor continua și în acest an, însă este prima și singura dintre aceste „dispariții” care va fi ușor vizibilă pentru observatorii din America de Nord. Cele mai bune condiții de observare vor fi în jumătatea estică a Americii de Nord — din Midwest până pe Coasta de Est, inclusiv estul Canadei — la câteva ore după apus, precum și din nord-vestul și vestul Africii.

Observatorii vor vedea cum Regulus — a 21-a cea mai strălucitoare stea de pe cerul nopții — dispare în spatele Lunii și reapare aproximativ o oră mai târziu, deși locația fiecăruia va determina ce anume va vedea, când și pentru cât timp.

În orașe precum New York, Toronto și Boston, fenomenul va avea loc între orele 20:40 și 22:05 (ora standard a Coastei de Est – EST). De exemplu, în New York, Regulus va dispărea la ora 20:51 și va reapărea la 21:54 EST, potrivit In-The-Sky.org. Cu cât vă aflați mai spre vest, cu atât ocultația va apărea mai jos pe cer și mai devreme în cursul serii, însă evenimentul nu va fi vizibil din jumătatea vestică a Americii de Nord.

Cum se poate vedea mai bine fenomenul de pe cer și ce este „ingresul”

Deși evenimentul poate fi observat cu ochiul liber, momentele-cheie — începutul și sfârșitul ocultației — vor fi mai impresionante cu puțină mărire, folosind binocluri pentru observații astronomice sau un mic telescop îndreptat spre Lună.

Unul dintre punctele de atracție este ingresul, momentul în care Regulus se află lângă marginea luminoasă a Lunii și este „înghițită” de aceasta. După ce este ascunsă, steaua va reapărea pe cealaltă parte a Lunii strălucitoare — un moment numit egres.

Următoarea ocultație lunară majoră — o ocultație a planetei Venus, pe 17 iunie — va avea loc în timpul zilei în America de Nord, astfel că nu va fi vizibilă. Asigurați-vă că urmăriți dispariția lui Regulus în acest weekend, pentru un spectacol lunar rar.