„M-am mutat în Dubai pentru o viață mai bună, dar a devenit un film de groază”. O femeie a ajuns la închisoare pentru neplata chiriei

Kerry Nwachukwu, de 44 de ani, din Marea Britanie, și fiul ei adult s-au mutat în Dubai în 2022 FOTO: GoFundMe

O femeie spune că visul ei de a începe o viață nouă în Dubai s-a transformat într-un „film de groază”, după ce a fost aruncată într-o închisoare mizerabilă din cauza unei chirii restante în valoare de 26.000 de euro.

Britanica Kerry Nwachukwu și fiul ei s-au mutat în Dubai în august 2022, pentru că își doreau un echilibru între viața profesională și cea personală și oportunități mai bune.

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Dar femeia, care este consultant în marketing, a început să aibă destul de repede probleme financiare, iar după ce și-a părăsit locul de muncă în 2023, nu și-a primit salariul integral, relatează Daily Mail.

Femeia în vârstă de 44 de ani spune că a petrecut opt luni încercând să recupereze salarii restante prin intermediul unei instanțe din Emiratele Arabe Unite și că, după opt luni, a primit aproximativ 10.000 de euro.

În această perioadă, Kerry și-a înființat propria agenție de marketing, dar spune că o parte din clienți nu și-au plătit facturile, astfel că a înregistrat o pierdere de 12.000 de euri și s-a trezit în situația neplăcută de a-și permite să plătească doar o parte din chirie.

După ce a acumulat datorii de 26.000 de euro, proprietarul locuinței a câștigat în aprilie 2026 un proces împotriva ei la Centrul pentru Litigii Locative (RDC).

Astfel, femeia a fost arestată pe 22 aprilie 2026 și închisă timp de trei săptămâni din cauza chiriei neplătite, perioadă în care susține că a fost „tratată ca o infractoare”.

Kerry spune că fiul ei a reușit să obțină eliberarea ei pe 15 mai 2026 și să stabilească un plan de rambursare pe 15 luni, dar care apoi a fost redus la 15 zile.

Avocatul ei a avertizat-o că riscă să ajungă în închisoare „pe termen nedefinit”, până când își achită datoria, motiv pentru care a creat o pagină GoFundMe pentru a strânge bani.

Sperând să se întoarcă în curând în Marea Britanie, Kerry vorbește acum despre experiența ei pentru a scoate în evidență „partea întunecată” a mutării în Dubai.

Kerry, originară din Hexham, Northumberland, a declarat: „Este ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că mi s-ar putea întâmpla venind în Dubai. Visul era să mă stabilesc, să cunosc pe cineva și să îmi întemeiez o familie.

Nu există locuri de muncă aici. Știu prieteni care se întorc în țară pentru că este foarte greu să găsești un loc de muncă. În primele două luni mi-am dat rapid seama că aici costul vieții este foarte ridicat.

Am obținut un loc de muncă în Dubai, unde conduceam o echipă de marketing, dar a trebuit să plec după primul an din cauza unei situații toxice la locul de muncă.

Au decis să nu-mi plătească salariul și alte cheltuieli datorate.

Am mers la o instanță din Emiratele Arabe Unite și a durat opt luni doar ca să-mi recuperez salariul. Nici măcar nu am primit 40% din ceea ce mi se datora.

Mi-am înființat propria agenție și, în primul an, lucrurile au fost în regulă. Când am intrat în al doilea an, am început să mă confrunt cu tot mai multe probleme legate de neplata facturilor.

Știu foarte multe cazuri de oameni care se străduiesc să-și primească banii.

Până în noiembrie 2025, clienții mei îmi datorau atât de mulți bani încât am început să rămân restantă la plata chiriei, iar datoria s-a acumulat rapid, întrucât chiriile în Dubai sunt mari”.

Kerry spune că a încercat să renunțe la contractul de închiriere în noiembrie 2025 și că, după proces, spera să stabilească un plan de plată în rate care să o ajute să-și achite datoria.

Însă, înainte să poată face acest lucru, susține că a fost arestată într-un centru comercial și închisă timp de o lună.

„Am fost oprită de un tânăr în centrul comercialncare mi-a arătat o legitimație. Am putut vedea că scria «poliție» pe ea. În acel moment, m-am gândit pur și simplu: «Bine, renunț».

Nu poți fugi nicăieri. Știam că aveam interdicție de a părăsi țara și toate celelalte. Eram îngrozită, dar încercam să nu devin emoțională. Simțeam că sunt într-un film de groază.

Am încercat să-i implor, dar nu m-au ascultat nici măcar o dată. Știam doar că «nu știu încotro se va îndrepta viața mea de aici înainte, dar dacă trec de acele uși, îmi va fi foarte greu să mai ies».

Polițistul m-a dus în spatele secției de poliție și m-a predat unor gardiene. M-au dezbrăcat. A trebuit să mă ghemuiesc, iar ele m-au percheziționat corporal pentru a se asigura că nu aveam nimic asupra mea.

Unele dintre deținute m-au salutat și mi-au arătat locul. Din acel moment eram în stare de șoc. Am fost așezată pe o saltea murdară, alături de alte femei. Îmi era foarte frig.

Până la miezul nopții era îngrozitor de frig. Am reușit să conving una dintre fete să împartă cu mine o saltea și o pătură, ca să-mi pot pune capul jos. Purtam un costum pentru că venisem de la tribunal. Arătam ciudat și eram complet nepotrivită pentru acel loc.

Am întâlnit acolo atât de multe femei. Mi-au trebuit câteva zile ca să reușesc să iau legătura cu fiul meu, iar el a început să sune oameni.

A reușit să-mi acceseze contul de pe platforma instanței. S-a conectat, a schimbat adresa de e-mail și a început să depună cereri către judecător.

După primele 10 zile am fost transferată la închisoarea centrală. Acolo era de zece ori mai rău. Era un loc îngrozitor. Secția de poliție era mult mai confortabilă.

Trebuie să porți uniformă tot timpul și să-ți acoperi părul. Sunt bătăi în fiecare secundă și ești mereu în alertă. Toată lumea atacă pe toată lumea. A fost îngrozitor”.

După ce a fost eliberată din închisoare, susține că a plătit o rată de 3.500 de euro, după care a fost informată că mai avea la dispoziție doar 15 zile pentru a achita integral datoria. Acum se află în arest la domiciliu.

„Nu mă simt ca un infractoare, dar sunt tratată ca un infractoare. Am avut o carieră atât de bună în Marea Britanie și în Emiratele Arabe Unite.

Întotdeauna am făcut tot posibilul să trăiesc cu respect față de lege. Nu am făcut intenționat ceva pentru a ajunge într-o asemenea situație; pur și simplu se întâmplă.

Să tratezi oamenii ca pe niște infractori pentru ceva de genul acesta, mai ales pentru chirie, este pur și simplu sfâșietor, iar sistemul de justiție face imposibilă rezolvarea situației.

Apelul sau cererile pe care le-am trimis în mod repetat au fost, dintr-un motiv oarecare, ascultate de judecător, iar acesta m-a eliberat după trei sau patru săptămâni.

Fiul meu îmi tot spunea: «Nu-ți face griji». Eu îi spuneam: «Nu, sunt paranoică, nu am încredere în sistem»”.

„Acea teamă s-a adeverit, pentru că în decurs de trei săptămâni, înainte să fie scadentă următoarea rată, am primit pe telefon o notificare care spunea că există o nouă hotărâre în cazul meu. A fost emis din nou un mandat pe numele meu.

Am fost șocată și devastată. Ar trebui să fiu în închisoare chiar acum.

Nu există loc pentru ascultare, rugăminți sau explicații cu privire la situația ta. Acum, dacă mă găsesc și mă închid din nou, voi rămâne acolo pe termen nedefinit.

L-am întrebat pe avocatul meu ce se întâmplă dacă nu plătesc. Mi-a spus: «Rămâi acolo până când plătești. Nu te vor lăsa niciodată să pleci, mai ales în cazurile legate de bani».

Nu există loc pentru flexibilitate sau pentru oamenii muncitori.

Sunt la ultimii mei bani. Am strâns ceva prin GoFundMe și plătesc câte puțin ici și colo și cumpăr mâncare, dar atât.

Nu merg nicăieri pentru că sunt în arest la domiciliu, așa că nu am prea multe cheltuieli”, a declarat femeia.

Kerry speră că pagina GoFundMe o va ajuta să achite suma restantă de 22.500 de euro.

„Dubaiul este prezentat ca fiind locul unde poți să ai o viață de vis, dar există și o parte întunecată. Când treci acea linie, chiar și fără să știi că ai făcut-o, ești tratat foarte repede ca și cum ai fi comis ceva extrem de grav împotriva acestui loc.

Am fost împinsă într-un colț din care cu greu mai pot ieși. Vreau doar să plec de aici în liniște și să nu mă mai uit înapoi.

Poți veni aici foarte ușor crezând că este un loc incredibil, dar protecțiile juridice pe care le consideri firești în Marea Britanie pur și simplu nu există.

O simplă dispută civilă se poate transforma într-o condamnare la închisoare pe termen nedefinit, iar acest lucru ar trebui să-i facă pe oameni să deschidă ochii.

Sunt pregătită pentru închisoare. Când te afli într-o situație în care ai fost deja închisă și nu ți se oferă posibilitatea de a munci sau de a achita în mod rezonabil datoria într-un interval de timp suficient, nu mai pot face nimic”, a mai spus Kerry.