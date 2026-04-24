Măicuţele de la o mănăstire din Italia au refuzat să îl găzduiască pe Marilyn Manson. „Au primit ordine de sus”

Marilyn Manson a fost refuzat de măicuţe să fie găzduit la o mănăstrire de la Ferrara unde va susţine în această vară un concert. Sursa foto: Getty Images

În fiecare an, la Ferrara, se organizează un festival de muzică, iar artiștii puteau să se odihnească, înainte de reprezentația lor, în culise, la mănăstirea de călugărițe San Vincenzo. Deşi iniţial primarul anunţase că şi anul acesta călugăriţele vor oferi găzduire, acesta a anunţat că de data asta ele au refuzat să primească artiştii după ce „au primit ordine de sus”. Se vehiculează că participarea lui Marilyn Manson ar fi dus la această decizie.

Marilyn Manson nu va mai fi găzduit de mănăstire pentru concertul său din 11 iulie de la Ferrara, relatează Il fatto quotidiano. Primarul oraşului a făcut acest anunţ pe contul său de facebook:„Călugărițele au comunicat că au primit ordine de sus, așa că îmi imaginez că din partea Curiei, cu care nu pot spune că am o relație excelentă, să își retragă sprijinul.”

Însuși primarul anunțase ospitalitatea specială a Surorilor de la San Vincenzo, care colaborează de mult timp cu Festivalul de Vară de la Ferrara, oferind mănăstirea lor ca zonă în culise pentru artiști și ca loc de odihnă. În trecut, a adăugat primarul, și formația americană de heavy metal Slipknot dormise acolo înainte de concertul lor.

Explozia mediatică din jurul știrilor despre Marilyn Manson, născut Brian Hugh Warner, faimos pentru construirea imaginii sale muzicale controversate, care combină constant arta și blasfemia și, printre altele, pentru arderea Bibliei pe scenă, probabil nu i-a mulțumit pe superiorii religioşi, care au blocat astfel disponibilitatea călugărițelor. Mănăstirea, potrivit unei postări a primarului Fabbri, nu numai că nu îl va găzdui pe cântăreț , dar „s-a retras din susținerea întregului Festival de Vară de la Ferrara”.

„Este păcat și sunt sigur că măicuțele nu sunt de vină și profit de această ocazie pentru a le mulțumi pentru ajutorul extraordinar pe care ni l-au oferit de-a lungul anilor”, a subliniat primarul, care spune că nu a avut niciodată o relație bună cu cei din Curie. „Permiteți-mi, totuși”, adaugă el, „să reflectez asupra ideii mele despre Biserică. Atunci când ne confruntăm cu ceea ce, în limbaj ecleziastic, s-ar putea numi o «oaie pierdută», ar trebui să căutăm cu atât mai mult dialogul și să-l primim cu bucurie.