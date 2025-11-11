„Majestate, vă rog să interveniți”. Un taximetrist francez îi scrie regelui Charles, după ce ministrul Lammy ar fi refuzat să plătească

Modificat la 17:58 11 Noi 2025

Publicat la 17:56 11 Noi 2025

1 minut de citit Publicat la 17:56 11 Noi 2025 Modificat la 17:58 11 Noi 2025

Vicepremierul britanic David Lammy, ministru de Externe la data presupuselor fapte, și Regele Charles al III-lea, cu ajutorul căruia taximetristul Nasim speră să-și primească banii. Sursă foto: Hepta

Un taximetrist francez pe nume Nasim Mimum, face apel la autoritatea regelui Marii Britanii, Charles al III-lea, după ce vicepremierul britanic David Lammy ar fi refuzat să achite costul transportului, scrie Le Figaro.

Nasim Mimum susține că Lammy îi datorează 1.550 de euro.

Taximetristul este, la rândul său, acuzat că ar fi furat bagajele demnitarului britanic și ale soției sale.

El a povestit presei franceze versiunea sa asupra faptelor.

Potrivit lui Nasim Mimum, Lammy, ministru de Externe la momentul incidentului, a comandat o călătorie cu taxiul său între Italia și Haute-Savoie (Franța) în aprile anul trecut.

Călătoria de aproape 2.000 de kilometri a costat 1.550 de euro, însă Lammy nu a dorit să plătească.

"A țipat la mine în engleză 'Francezi de r...t'", susține taximetristul într-o declarație pentru postul de radio RTL, consemnată de Le Figaro.

Taximetristul care susține că ministrul britanic i-a rămas dator: Este în joc onoarea Angliei

Mimum adaugă că s-a temut că va fi bătut și, din această cauză, a fugit cu bagajele ministrului și ale soției acestuia în portbagaj.

El mai afirmă că le-ar fi returnat în aceeași zi.

Și taximetristul, și Lammy au depus plângere la autorități, însă doar cea a ministrului britanic a fost acceptată de instanțele franceze.

Șoferul a fost achitat de acuzații la tribunalul Bonneville din Haute-Savoie pe 3 noiembrie.

Însă cursa sa a rămas neplătită.

Prin urmare, el îi solicită ajutorul lui Charles al III-lea.

"Îi voi scrie Regelui scrisoare, prin poștă prioritară: 'Maiestatea Voastră, vă rog să interveniți și să rezolvați plata mea. Ministrul nu mi-a plătit niciun cent pentru cele trei zile de drum'", a precizat el în declarația de la postul de radio.

Conform taximetristului, în acest litigiu, însăși onoarea Angliei este în joc.