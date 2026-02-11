Mama unei vedete TV din SUA a fost răpită din casă. Google a reușit să obțină filmările din momentul dispariției

Mama unei vedete TV din SUA a fost răpită din casă. Google a reușit să obțină filmările din momentul dispariției. Foto: FBI

Un progres major în cazul dispariției lui Nancy Guthrie a fost posibil datorită expertizei tehnice a companiei Google, a declarat pentru CNN o sursă apropiată anchetei. Mama prezentatoarei „Today”, Savannah Guthrie, a dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână, în statul Arizona. Marți, autoritățile au anunțat că au reușit să recupereze imagini cu o persoană mascată și înarmată surprinsă în fața ușii sale chiar în ziua dispariției, după ce inițial susținuseră că înregistrările nu pot fi recuperate. Inginerii Google, compania care deține Nest, au reușit să extragă datele după mai multe zile de muncă.

Operațiunea a fost extrem de complexă din punct de vedere tehnic, iar anchetatorii nu știau dacă va avea succes, a precizat sursa. Un oficial al FBI a scris pe platforma X că imaginile au fost făcute publice la doar câteva ore după ce au fost obținute.

CNN a contactat Nest și Google pentru un punct de vedere.

Șeriful din comitatul Pima, Chris Nanos, declarase inițial că „nu există nicio înregistrare video disponibilă”, deoarece Guthrie „nu avea un abonament” la serviciul de stocare video al Google, care păstrează imaginile captate de camerele Nest în cloud.

Totuși, Nest salvează gratuit aproximativ trei ore de înregistrări bazate pe evenimente înainte ca acestea să fie șterse. Aceste date sunt stocate pe serverele Google. Chiar dacă ar fi fost eliminate din sistemele companiei, ele ar fi putut exista în continuare undeva și ar fi fost recuperabile, deoarece fișierele marcate pentru ștergere pot rămâne disponibile până când sunt suprascrise cu date noi, explică Nick Barreiro, expert în analiză audio-video criminalistică și fondator al companiei Principle Forensics.

„Funcția de ștergere spune practic sistemului să ignore acele date și să folosească spațiul respectiv pentru altele noi. Până când spațiul nu este reutilizat, informația veche poate fi recuperată”, a spus Barreiro. „Am avut cazuri în care am putut găsi fragmente de fișiere video vechi de luni sau chiar de ani pe un hard disk”.

Directorul FBI, Kash Patel, a scris marți pe rețelele sociale că autoritățile, „lucrând îndeaproape cu parteneri din sectorul privat”, au recuperat o parte din imagini „din date reziduale aflate în sistemele din spate” în cazul Guthrie.

Potrivit sursei, anchetatorii au trimis săptămâna trecută un mandat de percheziție către Google pentru camerele Nest din locuința lui Guthrie. O astfel de procedură este una obișnuită într-o anchetă penală.

Adam Malone, expert în gestionarea crizelor cibernetice la firma de securitate Kroll și fost agent FBI specializat în infracțiuni informatice, a explicat pentru CNN că înregistrările video stocate în cloud trec prin „straturi și straturi” de componente tehnice pentru a putea fi procesate de aplicație.

De exemplu, „poate exista un sistem care doar transformă datele într-un format comprimat”, a spus Malone. „Altul poate reda imaginile într-un anumit format vizual”.

Imaginile și datele asociate pot trece prin sute de mii de servere și sisteme din întreaga lume, ceea ce crește șansa ca date reziduale să rămână stocate undeva.

„Toate aceste niveluri au cod, iar pe măsură ce datele sunt procesate și puse la dispoziția utilizatorului, ele circulă prin diferite subaplicații, subservere și componente de stocare”, a explicat Malone, vorbind la modul general despre arhitectura aplicațiilor și gestionarea datelor.

Fiecare dintre aceste componente reprezintă o oportunitate de recuperare a informațiilor, a mai spus el.

„Probabil că au verificat toate fluxurile lor de dezvoltare pentru a vedea dacă există date istorice care nu au fost încă șterse complet”, a adăugat Malone. „Este posibil ca aceste fișiere să fi rămas, dintr-un motiv sau altul, într-o coadă de procesare care nu fusese golită și să fi existat încă acolo”.