Managera unei agenții de turism, acuzată că a furat 100.000 de euro de la clienți pentru a-și ajuta „iubitul” cunoscut pe internet

1 minut de citit Publicat la 08:00 12 Feb 2026 Modificat la 08:00 12 Feb 2026

Femeia începuse o „relație” cu un bărbat pe care l-a cunoscut în mediul online / sursă foto: Getty Images

Managera unei agenții de turism din Spania este acuzată că a furat 100.000 de euro din banii clienților pentru a-i trimite „iubitului” său, pe care l-a cunoscut pe internet, care pretindea că are nevoie de ajutor pentru a părăsi țara. În realitate, în spatele contului respectiv se afla o rețea de escroci locali.

Femeia începuse o „relație” cu un bărbat pe care l-a cunoscut în mediul online. El se prezentase ca fiind „un soldat” aflat în Liban, spunându-i că are nevoie de ajutor pentru a părăsi țara.

Aflată în pragul pensionării, managera agenției i-a trimis, în mai puțin de un an, aproximativ 280.000 de euro din banii săi, potrivit publicației El Mundo.

În momentul în care nu a mai avut de unde să-i trimită bani, femeia a început să folosească banii clienților pentru a satisface cererile iubitului fictiv. Avansurile plătite pentru vacanțe au fost reținute, iar serviciile contractate nu au mai fost onorate.

Clienții au încercat să ia legătura cu aceasta, însă ea le-a spus că urmează se pensioneze, iar afacerea va fi preluată de fiicele sale.

Din acel moment, comunicarea a devenit imposibilă.

Mai multe persoane au făcut plângere la poliție, iar ulterior a fost deschisă o anchetă.

În urma acesteia s-a descoperit faptul că „iubitul” managerei era, de fapt, o rețea escroci, iar 11 persoane au fost arestate în diferite provincii spaniole.

Victimele așteaptă în continuare să-și recupereze banii pentru vacanțele pe care le-au plătit.