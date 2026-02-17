Max Verstappen, escapadă romantică la Florenţa de Ziua Îndrăgostiţilor. Cum şi-a răsfăţat iubita campionul de Formula 1

Fotografia postată de Kelly Piquet pe reţelele sociale a fost însoţită de comentariul „Dragoste în Florența”. Sursa foto: captura Instagram/kellypiquet

Max Verstappen, multiplul campion olandez-belgian de Formula 1 a sărbătorit Valentine's Day alături de iubita sa Kelly Piquet, fiica celebrului pilot brazilian Nelson Piquet la Florenţa în Italia.

Kelly Piquet a ales să le împărtăşească urmăritorilor săi toate locurile pe care le-au vizitat şi întreaga experienţă atât culinară cât şi culturală pe care au trăit-o în weekend în Italia.

Tânăra a postat pe contul său social o fotografie în care se sărută cu iubitul ei, iar în fundal se zăreşte Domul de la Florenţa. Postarea este însoţită de comentariul „Dragoste în Florența”.

Piquet a dezvăluit că iubitul ei a surprins-o cu un buchet de trandafiri roșii pe patul dublu din camera lor de la Hotelul La Gemma şi cu vin Tignanello în cameră, precum și cu un mic dejun cu pâine prăjită și fructe. Fotografiile surprind şi mai multe obiective turistice precum Palazzo Vecchio, Duomo și Turnul lui Giotto, relatează Corriere della Sera.

Cei doi tineri s-au bucurat de un weekend dedicat artei și relaxării în ceea ce, într-o scrisoare personalizată către hotel, Kelly a descris ca fiind „Cea mai bună primire și cel mai bun loc de a fi la Florența”.

Vizitarea oraşului a continuat la Profumoir: „Am avut ocazia să experimentez o imersiune senzorială și să-mi creez propriul parfum”, a împărtășit ea pe rețelele sociale.

Max Verstappen şi iubita sa au mers la Florenţa şi pentru că erau invitaţi la ziua de naștere a prietenei lor, Rita Gulbenkian Caçorino.