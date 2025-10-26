Medicii au extras 100 de magneți din stomacul unui adolescent din Noua Zeelandă

2 minute de citit Publicat la 07:00 26 Oct 2025 Modificat la 07:00 26 Oct 2025

Chirurgii de la Spitalul Tauranga, care au tratat cazul, l-au descris drept „alarmant”. Foto: Profimedia Images

Medicii din Noua Zeelandă au fost nevoiți să îndepărteze o parte din intestinul unui băiat de 13 ani după ce acesta a înghițit zeci de magneți puternici cumpărați de pe platforma online Temu – deși vânzarea acestor produse este interzisă în țară încă din 2014, scrie Independent.

Băiatul a înghițit între 80 și 100 de magneți mici din neodim, un metal rar folosit la fabricarea celor mai puternici magneți existenți. Aceștia fuseseră comandați online, în ciuda interdicției de vânzare pentru uz personal sau casnic.

Chirurgii de la Spitalul Tauranga, care au tratat cazul, l-au descris drept „alarmant”, avertizând că interdicțiile sunt greu de aplicat atunci când copiii pot accesa cu ușurință aceste produse pe piețele online.

„Prezentăm cazul unui băiat de 13 ani internat cu dureri abdominale generalizate care persistau de patru zile”, au scris medicii în New Zealand Medical Journal. „Pacientul a recunoscut că a înghițit aproximativ 80–100 de magneți de 5x2 mm, cumpărați de pe o platformă online din străinătate (Temu).”

Magneții pot provoca răni interne grave

Specialiștii avertizează că înghițirea unor astfel de magneți poate duce la leziuni severe, chiar fatale.

„Când sunt înghițiți, magneții pot să se atragă reciproc prin pereții intestinului, provocând fistule — conexiuni anormale între diferite părți ale tractului digestiv — sau chiar perforații intestinale”, a explicat gastroenterologul pediatric Sunpreet Kaur.

Potrivit Universității California Davis Health, astfel de incidente pot necesita intervenții chirurgicale majore și, în unele cazuri, pot fi mortale.

Avertisment privind pericolele piețelor online

Cazul din Noua Zeelandă scoate în evidență pericolele tot mai mari la care sunt expuși copiii pe platformele de cumpărături online, avertizează cercetătorii.

„Considerăm că acest incident evidențiază riscurile piețelor online pentru populația pediatrică”, au scris medicii.

Magneții de acest tip sunt adesea vânduți sub formă de jucării colorate, pentru a construi forme sau pentru relaxare, ceea ce îi face atractivi pentru copii. „Din păcate, aceste bile magnetice sunt atât de periculoase încât vânzarea lor este interzisă în anumite situații atât în Australia, cât și în Noua Zeelandă”, a explicat profesoara Alex Sims, de la Universitatea din Auckland.

Deși legea interzice vânzarea magneților de mare putere pentru uz casnic, aceștia pot fi utilizați în scopuri educaționale sau industriale.

„Problema aplicării legii devine și mai complicată atunci când produsele sunt achiziționate de pe platforme online din străinătate, unde verificarea vârstei cumpărătorilor lipsește, iar prețurile sunt foarte mici”, a mai spus prof. Sims.

Ea a avertizat că „părinții nu ar trebui să permită copiilor să cumpere produse online nesupravegheați; toate achizițiile trebuie făcute sau cel puțin verificate de adulți”.

Reacția companiei Temu

Platforma Temu a transmis că a deschis o anchetă internă după ce a aflat despre incident.

„Ne pare rău să aflăm despre acest caz și îi dorim băiatului o recuperare completă și rapidă”, a declarat compania pentru Radio New Zealand.

„Luăm siguranța produselor foarte în serios și monitorizăm constant platforma pentru a ne asigura că vânzătorii respectă reglementările din piețele în care operează”, a adăugat Temu.