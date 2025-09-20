Miliardarul Mark Cuban le-a dat două sfaturi copiilor săi aflați la facultate despre găsirea unui job în plină ascensiune AI

Cuban este convins că absolvenții au șanse mai mari să se afirme în companii mici și medii. Foto: Getty Images

Mark Cuban, miliardar și vedetă a emisiunii „Shark Tank”, are trei copii, dintre care doi sunt în prezent studenți. Într-un interviu acordat la All-In Summit din Los Angeles (7–9 septembrie), Cuban a dezvăluit ce sfaturi le oferă tinerilor săi pentru a naviga pe piața muncii în era inteligenței artificiale, scrie Business Insider.

Alege companiile mici, nu giganții corporatiști

Cuban este convins că absolvenții au șanse mai mari să se afirme în companii mici și medii, unde expertiza lor în AI poate aduce un avantaj imediat.

„Dacă vrei să-ți cauți un job într-o corporație mare, nu o să-l obții. Marile companii nu au nevoie de ajutorul vostru pentru a integra AI în procesele lor – pot face asta singure, pe termen scurt. Dar firmele mici au nevoie disperată de oameni care se pricep la AI. Intrarea într-o astfel de companie și implementarea AI acolo reprezintă un pas uriaș înainte pentru ei”, a spus Cuban.

Folosește la maximum resursele digitale

Cel de-al doilea sfat al miliardarului se referă la utilizarea tehnologiei. Cuban le-a amintit copiilor săi că trăiesc într-o epocă unică, în care accesul la informație este practic nelimitat.

„Nu a existat niciodată un moment mai bun să fii student sau proaspăt absolvent decât acum. Ai mai multe resurse în telefonul tău decât a avut vreodată oricine în istorie. Dacă vrei să fii antreprenor sau să faci orice altceva, ai la dispoziție toți experții de care ai nevoie, chiar acolo, pe ecranul tău”, a explicat el.

Generația AI și avantajul nativilor digitali

Mesajul lui Cuban se aliniază cu cel transmis de alți lideri din business, precum Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, care i-a încurajat pe tineri să îmbrățișeze statutul de „AI natives”.

„Faptul că stăpânești AI-ul este un avantaj enorm. Transformă locurile de muncă de început de carieră, dar în același timp îți oferă șansa să-ți arăți abilitățile unice și chiar să-i ajuți pe cei mai în vârstă să se adapteze”, a spus Hoffman.