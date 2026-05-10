Millie, o fetiță de nouă ani, a murit la doar câteva ore după ce a fost diagnosticată cu cancer

O fetiță de doar 9 ani, descrisă ca fiind „frumoasă, iubitoare și bună la suflet”, a murit tragic la scurt timp după ce a primit un diagnostic devastator, scrie Mirror.

Millie Rose Hedley a fost caracterizată de mama ei, Kimberley Hedley, drept un copil plin de lumină și afecțiune. Fetița a fost diagnosticată cu leucemie mieloidă acută (LMA), o formă rară și agresivă de cancer al sângelui, cu doar câteva ore înainte de a-și pierde viața.

„A fost diagnosticată și a murit în 24 de ore”

Durerea familiei este cu atât mai mare cu cât totul s-a întâmplat extrem de rapid. „A fost diagnosticată și a murit în mai puțin de 24 de ore”, a declarat mama ei, în vârstă de 30 de ani, din Newton Aycliffe, comitatul Durham.

Cu un an înainte de decesul survenit pe 22 decembrie, Millie începuse să prezinte simptome precum dureri osoase și oboseală severă. Cei apropiați își amintesc că, în ciuda acestor probleme, reușea să aducă bucurie oriunde mergea.

„Millie era o fetiță minunată, cu cel mai mare zâmbet și cel mai blând suflet. La doar nouă ani, răspândea fericire peste tot, ajutându-i mereu pe ceilalți și având grijă de toți din jurul ei”, a spus Kimberley.

„Umplea fiecare cameră cu energie și veselie”

Fetiței îi plăcea să cânte, să danseze și să râdă, iar pasiunea ei pentru dinozauri o făcea cu atât mai specială. „Umplea fiecare cameră cu energie și veselie. Va rămâne în amintirea noastră prin bunătatea și dragostea pe care le oferea fără rezerve”, a mai adăugat mama.

Millie visa să devină „arheolog, cântăreață și prințesă” și avea o relație foarte apropiată cu sora ei. În ultima perioadă, starea ei de sănătate se deteriorase vizibil. „Slăbea foarte repede”, a explicat Kimberley, care a fost nevoită să o ducă în brațe o parte din drum către o consultație medicală.

Inițial, medicii au suspectat o gripă. Însă, în câteva zile, starea fetei s-a agravat, ajungând la spital după episoade repetate de vărsături și incapacitatea de a reține lichidele.

Starea ei s-a deteriorat rapid

La Urgențe, familia a primit vestea cutremurătoare: Millie avea cancer. Ea a fost transferată de urgență la un spital specializat din Newcastle, însă starea ei s-a deteriorat rapid.

În ciuda eforturilor depuse de medici, fetița a murit în mai puțin de 24 de ore de la diagnostic. Specialiștii au explicat că leucemia mieloidă acută este extrem de dificil de depistat la timp.

Pentru a-și arăta recunoștința față de cadrele medicale care au îngrijit-o, familia a început o campanie de strângere de fonduri pentru echipa spitalului Great North din Newcastle.

În luna septembrie, apropiații vor face o călătorie cu mașina de la Newton Aycliffe până la Benidorm și înapoi, în memoria lui Millie. Vehiculul va fi decorat, iar susținătorii pot adăuga mesaje speciale.

Familia își dorește, totodată, să atragă atenția asupra semnelor acestei boli grave. Printre simptomele leucemiei mieloide acute se numără paloarea, oboseala extremă, dificultățile de respirație, scăderea în greutate și durerile articulare.