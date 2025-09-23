Ministrul Justiţiei italian a iniţiat proiectul "Prison Got Talent". Experimentul îşi propune să destindă atmosfera în închisori

Proiectul își propune să pună în valoare talentul ascuns între zidurile închisorii. Sursa foto: captura facebook/Ministero della Giustizia

Prima ediție a programului "Prison Got Talent" a avuz loc la închisoarea Velletri, în provincia Roma, Italia. Concursul de talente a fost cîştigat de un deţinut italian în vârstă de 38 de ani cu melodia "Ultimamente" a cântăreţului italian Alex Baroni.

Proiectul își propune să pună în valoare talentul ascuns între zidurile închisorii, în timp ce Ministerul Justiţiei din Italia speră să extindă acest program și în alte închisori, relatează La Repubblica.

Concursul a avut loc la teatrul "Enzo Tortora" din închisoarea Velletri. Tommaso, un napolitan în vârstă de 38 de ani, care va fi eliberat din închisoare la începutul lunii octombrie, a ocupat primul loc. La festivitatea de premiere, câştigătorul a vorbit emoționat, strângând cupa în mână: "Am făcut deja două albume și vreau să continui să cânt."

Interpretarea sa intensă a piesei "Ultimamente" a lui Alex Baroni a cucerit juriul și a încântat publicul, format din deținuți și personalul penitenciarului. De asemenea, pe podium, la egalitate pe primul loc, s-au aflat Aliu cu o poezie rap și Roberto, care a povestit despre un bărbat incapabil să realizeze că este în sfârșit liber.

Pe locul trei, din nou la egalitate, s-a clasat un deţinut cu o performanță energică de breakdance pe melodia piesei "In Da Club" a lui 50 Cent, și un altul cu o demonstraţie de karate. "Fac karate din '89, dar m-am oprit când am venit aici acum șapte ani; nu am pe nimeni căruia să îi predau karate. Am crescut urmărind documentare cu Bruce Lee", a spus el emoționat. Datorită permisiunii regizorului, a putut să-și îmbrace costumul de karate, simbol al unei pasiuni care încă arde.

"Prison Got Talent" a fost conceput de directoarea închisorii, Anna Rita Gentile, cu sprijinul poliției penitenciarelor și al departamentului juridico-pedagogic al instituției, compus din opt membri ai personalului. 40 de deținuți au participat la runda semifinală de la sfârșitul lunii iulie, dintre care 15 au ajuns în finală.

Ministerul Justiției din Italia ia în considerare ideea unui format TV, pentru a valorifica potențialul şi talentele bărbaților și femeilor încarceraţi în Italia.