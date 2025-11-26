Mister într-o localitate din Italia, unde o statuie a Fecioarei Maria a fost jefuită de colierele şi rozariile donate de credincioşi

Publicat la 13:05 26 Noi 2025

Locuitorii oraşului se întreabă cine ar fi putut jefui statuia de colierele care o acoperiseră ani de zile, luându-le pe toate deodată. Sursa foto: captura facebook/La Luce che non vedi

Statuia Madonei din localitatea Musile di Piave, regiunea Veneto, în Italia, a fost jefuită de toate rozaliile şi coliere donate de credincioși ca ofrande de mulțumire, prin care cereau sănătate sau un loc de muncă.

Cazul a stârnit multă indignare printre localnici şi în rândul opiniei publice şi este învăluit în mister, mai ales pentru că, printre acele obiecte, vorbim despre zeci de șiraguri de perle colorate, rozarii și coroane, nu se afla nimic de valoare materială, relatează Corriere della Sera.

Așadar, locuitorii oraşului se întreabă cine ar fi putut jefui statuia de colierele care o acoperiseră ani de zile, luându-le pe toate deodată.

Primarul din Musile a declarat: „ Nu există camere de filmat , este o zonă destul de izolată". Cazul a fost semnalat de către locuitorii care se plimbau cu bicicleta și au găsit statuia Fecioarei Maria fără podoabe.

Oamenii cred că, mai degrabă decât un furt, ar fi vorba despre o profanare sau despre un autor cu probleme psihice şi cer autorităţilor măsuri suplimentare de protecţie pentru respectiva comunitate.

Primarul localităţii susţine că acest caz nu este primul de acest fel şi că şi acum câțiva ani, mai multe statuete și obiecte au dispărut de pe mormintele cimitirului.