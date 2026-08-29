Mister în Austria. 210 de mini-Mozart auriți au fost furați pe timp de noapte

Grădinile Mirabell, cu vechea și istorica Cetate Hohensalzburg în fundal, la Salzburg, în Austria. sursa foto: Getty

Într-un oraș care trăiește și respiră muzica lui Mozart, aniversarea a 270 de ani de la nașterea compozitorului s-a transformat într-o anchetă polițienească. Din cele 320 de statuete aurite instalate în Grădinile Mirabell la mijlocul lui iulie, 210 au dispărut furate în doar câteva săptămâni, iar organizatorii au fost nevoiți să închidă expoziția înainte de termen. Artistul german care le-a creat estimează paguba la circa 20.000 de euro și nu crede în teoria turiștilor porniți după suveniruri: nimeni, spune el, nu ridică 210 sculpturi înșurubate în pământ din pură întâmplare, scrie El Pais.

Pe 15 iulie, cu două zile înainte de startul Festivalului de la Salzburg, o armată de 320 de mici statui aurite ale lui Mozart au apărut în Grădinile Mirabell și în alte locuri din oraș, în cadrul unei inițiative a Fundației Mozarteum. Instalația a fost creată de artistul german Ottmar Horl, cunoscut pentru figurinele sale la scară mică înfățișând compozitori celebri și pentru o controversată serie de pitici de grădină care parodiau iconografia nazistă.

„În spațiile publice, e normal să pierzi în jur de 10% dintre piese”, spune Horl într-un e-mail. „Dar ceea ce s-a întâmplat zilele acestea la Salzburg presupune o oarecare organizare”.

În primele 12 zile, un șir constant de furturi a înghițit 86 de piese. Fundația Mozarteum a lansat atunci un apel public pentru încetarea furturilor, dar, până la finalul lui iulie, mai bine de jumătate dintre figurine dispăruseră, iar în puțin peste două săptămâni numărul urcase la 210.

„Vorbim despre statui înalte de o jumătate de metru, prinse în pământ cu o tijă metalică”, explică sculptorul în vârstă de 76 de ani. „Fiecare poartă încă urmele sistemului de fixare – trei găuri în bază, care permit identificarea locului de proveniență. Nu e ceva ce se poate face la întâmplare. Reprezintă o provocare logistică considerabilă”.

Deocamdată, Fundația Mozarteum nu are nicio pistă privind identitatea vinovaților.

„Nu știm cine a furat figurinele și nu vrem să speculăm”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

Cum în Grădinile Mirabell nu există camere de supraveghere, totul indică faptul că figurinele au fost furate la adăpostul întunericului de hoți cu o slăbiciune pentru muzica clasică. Pe măsură ce pierderile au scăpat de sub control, organizatorii au decis să retragă statuile de Mozart rămase încă fixate în pământ și să închidă expoziția cu 20 de zile înainte de termen.

„Nici înlocuirea lor nu era o opțiune”, adaugă ei. „Producătorul se închisese pentru concediu”.

Horl a reclamat furturile la poliție și estimează pierderile la circa 20.000 de euro (23.300 de dolari), o sumă pe care va trebui să o suporte din propriul buzunar, întrucât sculpturile nu erau asigurate.

Artistul respinge ideea că publicitatea din jurul cazului ar putea compensa lovitura financiară.

„Publicitatea nu-mi folosește la nimic”, se plânge el. „Paguba economică nu e neglijabilă și va trebui să justific totul în fața autorităților fiscale”.

Nici teoria potrivit căreia dispariția ar fi rezultatul unor furturi întâmplătoare, de ocazie, nu-l convinge prea mult: „E încă devreme să tragem concluzii. Dar e rezonabil să presupui că nimeni nu ia, așa, la întâmplare, 210 figurine”.

Nu e prima dată când sculpturile lui Horl ajung în paginile de fapt divers. În 2023, o instalație dedicată lui Wagner la Festivalul de la Bayreuth a avut o soartă asemănătoare: 115 miniaturi ale compozitorului ciclului Inelul au dispărut de pe Colina Verde, aparent luate de trecători anonimi, deși explicația neoficială arăta mai degrabă către iubitorii de operă porniți după suveniruri.

Când episodul s-a repetat în anul următor, artistul a luat lucrurile cu calm.

„Astfel de situații implică mereu un risc”, recunoaște el. „Dar incidentul de la Salzburg a căpătat o cu totul altă dimensiune.” A devenit un caz în toată regula pentru poliție.

Cum ipoteza turiștilor porniți impulsiv după suveniruri pare tot mai puțin plauzibilă, anchetatorii trebuie acum să afle ce s-a întâmplat cu sculpturile dispărute și, în primul rând, de ce au fost luate. În figurinele lui Horl, Mozart este înfățișat alături de câinele său, Pimperl, într-o încercare de a oferi o imagine mai apropiată și mai familiară a compozitorului. Spre deosebire de marmura solemnă a monumentelor tradiționale, sculpturile sunt făcute din plastic, printr-un procedeu special de turnare în vid.

„Până acum, niciuna nu a apărut la vânzare pe platformele online”, spune Hörl. Ceea ce ridică o întrebare firească: cine ar licita online pentru ceva ce putea fi cumpărat legal cu 90 de euro (104 dolari)?

Răspunsul s-ar putea afla mai aproape decât pare. Devotamentul Salzburgului față de Mozart a depășit demult scena operelor și a concertelor simfonice de la Festspielhaus. Nimic nu scapă logicii comerțului cu suveniruri, de la celebrele bomboane de ciocolată Mozartkugeln până la cele mai exclusiviste obiecte de design – inclusiv, poate, acelea care încă poartă urmele revelatoare ale desprinderii lor.

„Lucrările în aer liber nu sunt întotdeauna înțelese la fel de către public”, reflectează Horl. „Iar a le lua din locul pentru care au fost create este, oricum ai lua-o, un semn de lipsă de respect față de munca mea”.