Misterul băiatului care a dispărut în urmă cu 40 de ani, de la locul accidentului în care au murit mama și tatăl lui

În accident au murit tatăl copilului, în vârstă de 36 de ani, și mama sa, în vârstă de 34 de ani. Foto: X / EFE

Au trecut 40 de ani de la una dintre cele mai enigmatice dispariții din Spania: cazul lui Juan Pedro Martínez Gómez, cunoscut drept „copilul din Somosierra”. Pe 25 iunie 1986, băiatul călătorea împreună cu părinții săi spre Bilbao, într-un camion condus de tatăl său. Călătoria s-a transformat într-o tragedie pe drumul național N-I, unde un accident grav le-a curmat viața părinților. Însă întrebarea care a rămas fără răspuns până astăzi este: unde este copilul?

De patru decenii, dispariția lui Juan Pedro nu a fost niciodată clarificată complet, iar cazul continuă să fie unul dintre cele mai discutate din Spania. Nici alte dispariții celebre din acea perioadă nu au fost uitate, iar opinia publică încă își amintește de ele, potrivit EFE.

De-a lungul anilor au apărut numeroase ipoteze, însă niciuna nu a putut fi confirmată. Lipsa unui element esențial, corpul copilului, a făcut ancheta și mai dificilă.

În momentul călătoriei, Juan Pedro era doar un copil. Familia plecase din Murcia spre Țara Bascilor, unde tatăl său, camionagiu, transporta peste 23.000 de litri de acid sulfuric. Au făcut mai multe opriri pe drum, iar ultima a fost în zona Madridului, unde au luat micul dejun. Martorii își amintesc că băiatul era îmbrăcat în haine roșii.

Accidentul

În dimineața accidentului, camionul a urcat pasul Somosierra pe vechiul drum N-I. Conform datelor tehnice, vehiculul a circulat încet, cu mici opriri înregistrate de tahograf.

În jurul orei 6:40, în coborârea spre Burgos, sistemul de frânare ar fi cedat, iar camionul a accelerat până la aproximativ 110 km/h. Șoferul a încercat să îl controleze, dar a intrat în coliziune cu alte vehicule din trafic.

Impactul a fost devastator. Au murit tatăl copilului, în vârstă de 36 de ani, și mama sa, în vârstă de 34 de ani. În primele documente ale autorităților apărea și mențiunea unui al treilea pasager: un băiat de 9 ani dispărut.

Însă, după accident, nu s-a găsit nicio urmă a copilului.

Unde a dispărut Juan Pedro?

Anchetatorii au analizat mai multe scenarii. Una dintre primele teorii, potrivit căreia acidul din cisternă ar fi putut distruge corpul copilului, a fost respinsă, deoarece nu explica dispariția completă fără urme.

O altă pistă a venit de la un martor care a spus că a văzut o dubă albă oprită în zonă, din care ar fi coborât două persoane, posibil străine, inclusiv o femeie care s-ar fi prezentat drept asistentă medicală. Acest detaliu a dus la ipoteza unei posibile răpiri.

Poliția a verificat mii de autovehicule similare, însă ancheta nu a dus la niciun rezultat. În lipsa camerelor de supraveghere și a unui număr de înmatriculare, pista s-a blocat.

O altă teorie, susținută de familie, sugera că băiatul ar fi putut fi luat de persoane implicate în trafic de droguri, ca formă de presiune asupra tatălui său. Au fost analizate chiar și mostre suspecte din camion, însă testele finale au infirmat această ipoteză.

Nici timpul scurt al opririi înregistrate de tahograf nu susținea scenariul unei răpiri organizate în acel moment, fără martori sau reacții din partea părinților.

ADN și speranțe reaprinse

Ani mai târziu, progresele în analiza ADN au readus speranța. În 2008, bunica băiatului a oferit o probă genetică pentru comparații.

În 2015, o posibilă potrivire cu rămășițe umane descoperite în Guadalajara a fost investigată, însă analiza finală a exclus legătura.

Tot în acea perioadă, familia a cerut exhumarea părinților pentru noi teste genetice, însă instanța a respins solicitarea.

Un mister încă deschis

Pentru autorități, cazul este închis din punct de vedere juridic. Pentru familie, însă, întrebarea rămâne aceeași după 40 de ani: ce s-a întâmplat cu Juan Pedro?