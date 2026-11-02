Misterul navei cu "croaziere pe viață" care și-a abandonat pasagerii în Cambodgia. Va fi mutată la Singapore. Cine a preluat controlul

3 minute de citit Publicat la 17:59 02 Noi 2026 Modificat la 18:00 02 Noi 2026

Creditorii au preluat controlul nevai Villa Vie Odyssey. Foto: Getty Images

Nava "croazierei pe viață" Villa Vie Odyssey, care și-a debarcat pasagerii în Cambodgia după ce compania care gestiona vasul a pretextat creșterea prețurilor la combustibil, va fi mutată în Singapore. Persoanele care și-au cumpărat rezidență permanentă pe navă și au pierdut banii au fost notificate că aceasta a fost preluat sub control de creditori, notează CBS News.

În Singapore, Villa Vie Odyssey ar putea fi, în cele din urmă, scoasă la licitație, conform mai multor surse la curent cu situația. Însă conducerea companiei care i-a debarcat pe pasageri crede că ar putea recupera nava, cu condiția să găsească un partener.

Între timp, creditorul a preluat costurile operaționale pe Villa Vie Odyssey.

"Este un proces care durează între 30 și 90 de zile. În acest interval, avem timp să realizăm o restructurare", a declarat Mike Petterson, fondatorul și președintele executiv al companiei care i-a dat jos pe pasagerii rezidenți.

"Acum, ei (reprezentanții creditorului, n.r.) au responsabilitatea de a plăti echipajul, combustibilul, operațiunile navei și de a asigura paza acesteia. Sunt dispuși să colaboreze în baza unui plan finanțat, iar negocierile nu s-au încheiat. Nu este ca în cazul în care ți se confiscă mașina și nu o mai poți recupera", a adăugat el.

Pasagerii au avut la dispoziție doar weekendul pentru a-și recupera toate bunurile de pe vas, înainte să le fie interzis accesul. Unii dintre ei și-au exprimat nemulțumirea față de tonul optimist al companiei și spun că aceasta le oferă oamenilor speranțe deșarte.

Mai mulți "rezidenți pe viață" au vrut să cumpere Villa Vie Odyssey. Nu au reușit

Mai mulți pasageri care și-au cumpărat pe viață rezidența pe vas au încercat să achiziționeze nava, dar tentativa a eșuat după ce un creditor a refuzat să le acorde finanțare, potrivit unor surse CBS News. Demersul fusese susținut de 169 de rezidenți pe Villa Vie Odyssey.

Documente interne consultate de postul TV american indică faptul că firma care exploata nava se confrunta cu dificultăți financiare cu cel puțin trei luni înainte de criza din Cambodgia. Alte documente arată cum compania a încercat să-i determine pe mai mulți rezidenți să contribuie cu sume suplimentare de bani.

Joel Greiff, un american din Florida, a cheltuit 350.000 de dolari pentru o cabină la bordul navei, însă a locuit pe vas doar 26 de zile, după ce s-a mutat acolo în luna octombrie. Greiff a declarat pentru CBS News că a achitat un avans în august 2025, iar restul sumei l-a plătit în mai 2026.

La sfârșitul lunii iulie, rezidentul a primit un mesaj de la companie cu privire la dificultățile financiare ale acesteia. În mesaj, rezidenților li se cereau alți bani pentru a menține vasul operațional.

"Pe 3 august, mi-am vândut rulota și mi-am zis: 'O, nu...'. Afacerea asta o să se sfârșească prost. Toate semnele indică acest lucru", a povestit Greiff.

După ce a fost nevoit să părăsească Villa Vie Odyssey, el și-a găsit o locuință în orașul cambodgian Kampot, cu 200 de dolari pe lună. Greiff a mărturisit că s-a împăcat cu ideea că s-ar putea să nu-și mai recupereze niciodată banii investiți în navă.

Compania-mamă a firmei care și-a abandonat pasagerii în Cambodgia cumpără o nouă navă

Rămâne neclar ce se va întâmpla în continuare cu Villa Vie Odyssey. Înainte ca vasul să rămână blocat în Cambodgia, Residential Cruise Holdings – compania-mamă a Villa Vie – era pe cale să achiziționeze cel puțin încă o altă navă de croazieră și lucra la două proiecte de croaziere rezidențiale.

Procedura de insolvență pentru Villa Vie ar costa aproximativ 3 milioane de dolari în primele 60 de zile ale procesului, potrivit mesajului transmis rezidenților.

"Planul pe care îl urmăm este să susținem aceste operațiuni prin finanțare de tip DIP (finanțare în timpul insolvenței) și prin contribuțiile rezidenților pentru întreținere. Datoriile și problemele juridice sunt serioase, dar ele nu anulează valoarea navei, a comunității de rezidenți sau oportunitatea de a construi un model operațional mai solid. O tranziție structurată, cu capital nou și operatori experimentați, poate aborda provocările și poate deschide o cale de urmat", se mai spune în mesajul respectiv.

Directorul Mike Petterson a precizat că societatea sa este deținută în totalitate de angajați și rezidenți. "Așadar, atunci când apare o nevoie financiară, rezidenții – fiind, prin definiție, acționarii companiei – sunt solicitați, în această calitate, să contribuie", a explicat el.