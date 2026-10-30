Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare

Johan Bodin și Lanette Canen FOTO: Johan Bodin

Sute de pasageri au rămas blocați în Cambodgia după ce nava rezidențială de croazieră Villa Vie Odyssey și-a suspendat în mod neașteptat operațiunile în această săptămână, lăsându-i pe pasageri pe drumuri și cu inimile frânte.

Lanette Canen și Johan Bodin sunt doi dintre pasagerii care credeau că o să-și petreacă restul vieții pe mare atunci când s-au îmbarcat, în octombrie 2024, pe Villa Vie Odyssey, o navă rezidențială destinată croazierelor în jurul lumii.

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Cei doi, în vârstă de 56 de ani, și-au vândut casa și afacerea pentru a finanța achiziționarea unei cabine pe navă, în valoare de 100.000 de dolari, la care se adăugau taxe lunare de întreținere de 3.500 de dolari. Lanette administra de pe navă o companie specializată în înlocuirea parbrizelor, iar cei doi își documentau călătoria pe canalul lor de YouTube, Living Life on a Cruise, relatează The Independent.

După doi ani, cu costuri de aproximativ 100.000 de dolari pentru o cabină și taxe lunare suplimentare pentru întreținere de 3.500 de dolari pe lună, se estimează că au cheltuit în jur de 460.000 de dolari.

Însă, săptămâna aceasta, viața lor a luat o turnură incertă, după ce compania de croaziere Villa Vie Residences le-a comunicat pasagerilor că trebuie să părăsească nava în Cambodgia. Compania a invocat costurile ridicate ale combustibilului, care au obligat-o să suspende călătoria și să plaseze nava în „staționare temporară”.

Pasagerii au fost anunțați luni, la ora 6:00 dimineața, că trebuie să debarce până la ora 14:00 în aceeași zi.

Nava de croazieră are o capacitate de 970 de pasageri, însă la bord se aflau doar 200 de persoane în momentul suspendării operațiunilor.

Cei doi americani au spus că știau că era posibilă o debarcare, întrucât la bord circulau zvonuri despre dificultăți financiare. Cu toate acestea, preavizul de doar opt ore i-a luat prin surprindere.

„Prima noastră reacție a fost un sentiment profund de durere la gândul că trebuie să părăsim casa și comunitatea pe care le-am construit în ultimii doi ani. A fost greu să procesăm vestea în timp ce ne strângeam lucrurile și ne luam rămas-bun de la locul de care ajunseserăm să ne atașăm”, spune Lanette.

Sihanoukville, în Cambodgia, era oricum ultima oprire prevăzută în itinerar, însă pasagerii nu se așteptau să rămână acolo.

Lanette a spus că reprezentanții Villa Vie au ajutat la descărcarea valizelor și au pus la dispoziție microbuze pentru transportul către și dinspre port, însă compania nu a oferit ajutor financiar pentru cazarea la hotel.

Potrivit acesteia, un alt rezident s-a oferit să-i ajute pe cei care se confruntă cu dificultăți financiare să-și acopere cheltuielile de cazare și încearcă să organizeze un zbor charter către San Francisco.

„Villa Vie nu ne-a comunicat o dată la care ne-am putea întoarce la bord. Indiferent dacă operațiunile vor fi reluate sau nu, am decis să mergem mai departe. Compania intenționa să majoreze taxele de întreținere, ceea ce ne-ar fi făcut imposibil să ne mai permitem acest stil de viață”, a mai spus Lanette.

Cei doi plănuiesc acum să stea aproximativ o săptămână la un hotel din Sihanoukville, apoi să petreacă o perioadă în Phnom Penh și să călătorească în Vietnam, Bali, în Indonezia și Thailanda. Ei speră că un cost al vieții mai scăzut în aceste destinații îi va ajuta să-și mențină stilul de viață în timp ce își stabilesc planurile pe termen lung.

„Ne descurcăm bine, având în vedere toate cele întâmplate, dar suntem cu inimile frânte. Au fost multe îmbrățișări și lacrimi. Ne-au plăcut cei doi ani petrecuți la bord, aventurile, prieteniile și, mai ales, comunitatea. Mulți dintre rezidenți se stabilesc împreună pe uscat, așa că aceste legături continuă să existe și după plecarea de pe navă”, a mai spus femeia.

Alți rezidenți s-au plâns de lipsa comunicării și a sprijinului din partea companiei de croaziere.

Sharon Lane, o fostă rezidentă care a fost nevoită să părăsească nava anul trecut din cauza unor probleme de sănătate, afirmă că prietenii ei aflați încă la bord au rămas practic pe drumuri și nu știu ce o să facă de acum înainte.

„Se pare că există confuzie în privința serviciilor și a sprijinului care le sunt oferite rezidenților. Comunicarea a fost o problemă constantă. Sunt foarte îngrijorată pentru prietenii mei. Trebuie să găsească soluții pentru transport, vize și cazare; situația este extrem de stresantă. Mie mi-au trebuit săptămâni ca să-mi organizez plecarea, iar ei au avut la dispoziție doar câteva ore”, a declarat ea pentru sursa citată.

Sharon deține în continuare o cabină pe navă, întrucât condițiile contractului nu îi permit să o închirieze, iar o eventuală vânzare pare acum puțin probabilă.

„Am pierdut bani; toți cei care dețin o cabină au pierdut sau vor pierde bani. Pentru unii, situația este devastatoare, mai ales pentru cei care și-au vândut propriile locuințe pentru a finanța această aventură. Mi se rupe inima. Sper ca proprietarii navei să țină cont de problemele rezidenților”, a mai spus ea.

Într-o declarație oficială, Villa Vie Residences a precizat că a suspendat operațiunile pentru a evita transferarea către pasageri a costurilor mai mari ale combustibilului, generate de războiul din Iran.

Compania de croaziere a afirmat că analizează posibilele variante pentru continuarea activității, însă nu a finalizat niciun acord de finanțare sau nicio tranzacție.