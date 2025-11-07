Mitropolitul Ilarion a fost la un moment dat al doilea cel mai important cleric din Biserica Ortodoxă Rusă FOTO: captură video X/ Szabolcs Panyi

Un videoclip cu un bărbat cu barbă, purtând căști și trăgând în mod repetat cu un pistol într-un poligon de tragere, a stârnit recent o frenezie pe rețelele sociale. Bărbatul în cauză este Mitropolitul Ilarion, care a fost la un moment dat al doilea cel mai important cleric din Biserica Ortodoxă Rusă.

Potrivit jurnaliștilor maghiari și cehi care au publicat clipul, citați de The Moscow Times, poligonul de tragere se află în interiorul clădirii FSB din piața Lubianka, Moscova. Ei susțin că imaginile arată legăturile episcopului cu serviciile secrete ruse.

Deși locația nu poate fi confirmată, nu este tocmai o imagine potrivită pentru un cleric rus de rang înalt să fie văzut trăgând cu arma, chiar și în joacă, la aproape patru ani de la începutul unui război în care oameni mor în fiecare zi. Însă, după cum știe acum întreaga lume, Patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii, nu a cerut pace atunci când Moscova a declanșat invazia în Ucraina. El a dat vina pe paradele gay din Europa, sugerând că Donbasul pro-rus plătește prețul pentru „respingerea fundamentală” a unor astfel de valori occidentale decadente.

Leaked video: Metropolitan Hilarion—Patriarch Kirill's former no. 2, later head of the Russian Orthodox Church's Hungarian branch, now posted in Karlovy Vary—seen at the FSB's Lubyanka Square HQ shooting range.



Szabolcs Panyi October 30, 2025

Poziția lui nu s-a schimbat între timp și mai târziu le-a spus recruților și soldaților trimiși să-i omoare pe ucraineni că, dacă vor cădea pe câmpul de luptă, păcatele lor vor fi spălate. Până în 2024, el numea cuceririle teritoriale ale lui Vladimir Putin „Război Sfânt”.

Până la începutul războiului, Ilarion făcea parte din cercul apropiat al lui Kirill și avea o carieră strălucită. Dar, în iunie 2022, Kirill s-a întors brusc împotriva celui ce părea moștenitorul său. Ilarion a fost destituit din toate funcțiile sale și numit Mitropolit al Budapestei — un post pe care îl mai deținuse cu două decenii în urmă, ca simplu cleric.

Ilarion nu era un rebel și nu se număra printre cei 233 de clerici ruși care au semnat o scrisoare deschisă cerând un armistițiu imediat. Deși nu a criticat războiul, nici nu l-a sprijinit. Înainte de a părăsi Moscova, a slujit ultima sa liturghie în biserica sa. Le-a spus enoriașilor că decizia Sfântului Sinod a fost „impusă de situația socio-politică actuală” și nu de greșeli profesionale.