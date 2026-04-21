Panică într-un centru comercial din Roma. Cinci hoţi cu târnăcoape au jefuit un magazin de bijuterii

Anchetatorii analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a reconstitui dinamica jafului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilsutrativ)

Cinci bărbaţi îmbrăcaţi în negru, cu cagulă pe faţă şi înarmaţi cu târnăcoape, au jefuit un magazin de bijuterii din centrul comercial Euroma2 din Roma, Italia, provocând panică în rândul clienților și al angajaților. Banda a fugit cu prada înainte de sosirea forțelor de ordine și a poliției.

Jaful a avut loc luni, în jurul orei 10:00, în plină zi, în timp ce angajații și primii clienți se aflau deja în interiorul centrului comercial. Cinci bărbați, înarmați cu târnăcoape și purtând glugi, au intrat în acțiune. Bandiții au vizat magazinul „Gioielli di Valenza” de la primul etaj, recent deschis, relatează La Repubblica.

Cele două vâzătoare au fost somate să se aşeze pe podea şi să nu se mişte. Apoi bandiţii au distrus vitrinele cu ciocane şi târnăcoape și au furat bijuterii și alte obiecte de valoare.

Înainte de a pleca, cei cinci au folosit un stingător şi gaze lacrimogene pentru a se învălui într-un nor de fum, apoi au mers spre ieșirea din mall, unde îi aștepta o mașină gri, probabil furată. Când s-a dat alarma, agenții de pază privați ai mall-ului și poliția au intervenit la fața locului, dar infractorii evadaseră deja.

Cantitatea bunurilor furate este încă în curs de stabilire. Anchetatorii analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a reconstitui sosirea bandei, etapele asaltului și ale fugii și pentru a stabili dacă au existat și alți complici în interiorul și în afara centrului comercial. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a stabili dacă grupul este același cu cel care a atacat alte magazine în ultimele zile.

Angajaţii magazinelor din mall au povestit pentru presa din Italia momentele de tensiune trăite. „Am auzit totul de la parter. Tocmai ridicasem obloanele și deschisesem magazinul. A durat doar câteva minute”, a povestit o asistentă de vânzări de la un alt magazin de bijuterii din centrul comercial Euroma2. Doar o scară rulantă o despărțea de magazinul jefuit.

„Am avut noroc că nu ne-au vizat pe noi. Probabil pentru că magazinul de la parter e mai aproape de ieșire decât al nostru. Lucrez aici de opt ani și, din câte îmi amintesc, acesta e primul furt la care am fost martoră. Cel puțin la această amploare”, a mai adăugat vânzătoarea.