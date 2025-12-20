Momentul în care parașuta unui skydiver se înfășoară pe aripa avionului și rămâne blocat în timpul zborului

2 minute de citit Publicat la 07:00 20 Dec 2025 Modificat la 07:00 20 Dec 2025

Mânerul parașutei de rezervă s-a agățat de flapsul aripii. Foto: ATSB

Autoritatea australiană pentru siguranța transporturilor a făcut public un videoclip în care un parașutist își taie parașuta de rezervă, după ce aceasta se agață de aripa avionului în timpul unui salt, scri ATSB.

Pilotul a fost nevoit să facă mai multe manevre ample pentru a menține avionul în zbor orizontal.

Totul s-a întâmplat pe 20 septembrie 2025. Avionul a decolat din Tully, Queensland, cu 17 parașutiști și pilotul la bord, pregătiți pentru o formație de 16 persoane la 15.000 de picioare. Momentul urma să fie filmat de un cameraman specializat.

Când au ajuns la altitudinea necesară însă, pilotul a redus viteza la 85 de noduri, a coborât flapsurile la 10° și a dat semnalul pentru începerea saltului.

În timp ce primul parașutist se poziționa în dreptul ușii laterale, mânerul parașutei de rezervă s-a agățat de flapsul aripii. Parașuta s-a deschis brusc, trăgându-l pe sportiv cu forță spre spate, iar acesta s-a izbit cu picioarele de stabilizatorul orizontal stâng, avariindu-l serios. Pânza s-a înfășurat apoi pe coada avionului, lăsându-l pe bărbat atârnat sub fuselaj.

Pilotul: „Viteza a scăzut rapid”

„Pilotul își amintește că avionul s-a ridicat brusc de partea din față, iar viteza a scăzut rapid”, a declarat șeful ATSB, Angus Mitchell.

Inițial, pilotul nu a înțeles ce se petrece. Presupunând că avionul a intrat într-un blocaj, a împins manșa înainte și a mărit puterea. Parașutiștii au strigat însă că unul dintre ei este agățat de ampenaj, moment în care a scăzut din nou puterea.

Pilotul a simțit vibrații puternice în comenzi și a raportat că are nevoie de presiune constantă pe manșă și de eleron dreapta pentru a menține zborul drept.

Lupta parașutistului pentru a se elibera

În tot acest timp, 13 parașutiști au părăsit avionul, iar doi au rămas în ușă, privind cum cel agățat încerca cu disperare să se elibereze. Cu un cuțit special, acesta a tăiat 11 corzi ale parașutei de rezervă, până când restul pânzei s-a rupt, permițându-i să cadă în gol.

În cădere liberă, a reușit să declanșeze parașuta principală, care s-a deschis complet, deși s-a încurcat parțial în resturile parașutei de rezervă. În cele din urmă a aterizat bine, având doar răni ușoare.

„După ce toți parașutiștii au ieșit, pilotul a evaluat că avea un control foarte redus asupra înclinării avionului, având ampenajul grav avariat și bucăți din parașută prinse de el”, a spus Mitchell.

Cu presiune constantă pe manșă, pilotul a reușit o coborâre lentă. Retragerea flapsurilor a îmbunătățit ușor controlul pe direcție, eleron și elevator.

Acesta a menținut aproximativ 120 de noduri în timpul coborârii și a emis un mesaj MAYDAY către controlul de trafic aerian din Brisbane, anunțând că are control minim.

Pilotul purta de asemenea o parașută de urgență și era pregătit să se evacueze dacă situația scăpa de sub control. La circa 2.500 de picioare însă, a decis că poate încerca aterizarea și a reușit să aducă avionul în siguranță la sol, la Tully.

ATSB a mai constatat și că aeronava nu fusese încărcată în limitele corecte de greutate și balans, deși acest aspect nu a contribuit direct la incident.

„Au existat accidente mortale în parașutism provocate de încălcarea limitelor centrului de greutate. De aceea, calculele de greutate și balans trebuie făcute înainte de fiecare încărcare”, a concluzionat Mitchell.