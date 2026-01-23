Motivul pentru care pe o insulă vor fi aruncați o mulțime de șoareci din elicopter

Șoarecii vor fi injectați cu aproximativ 80 de miligrame de acetaminofen. Foto: Getty Images

În Guam, o insulă din vestul Oceanului Pacific aflată în administrarea Statelor Unite ale Americii, combaterea dăunătorilor nu înseamnă capcane clasice sau soluții obișnuite. Uneori, este nevoie chiar de elicoptere pline cu șobolani, scrie ABC News.

Pentru a reduce populația invazivă de șerpi arboricoli bruni, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite, prin serviciul Wildlife Services, va lansa din aer șoareci morți injectați cu acetaminofen, un calmant cunoscut, în zonele de junglă densă ale insulei.

„Intrăm într-o nouă etapă”, a declarat Daniel Vice, director adjunct al Wildlife Services pentru Hawaii, Guam și Insulele Pacificului. „Nu există nicăieri în lume o problemă atât de mare cu șerpii precum cea din Guam.”

Se estimează că pe insulă trăiesc aproximativ două milioane de șerpi, cu o densitate de 20–30 de exemplare pe fiecare acru. Specia a ajuns în Guam după Al Doilea Război Mondial, transportată accidental pe nave militare americane din regiuni precum Indonezia, Noua Guinee, Insulele Solomon și Australia.

Impactul asupra mediului a fost devastator. Șerpii au dus aproape la dispariția totală a păsărilor native ale insulei. Cu lungimi între unu și trei metri, aceștia au afectat și viața oamenilor, provocând pene de curent dar și atacuri asupra localnicilor în unele cazuri.

Robert Reed, coordonator al programului de cercetare asupra șerpilor bruni din cadrul Serviciului Geologic al SUA, spune că aceștia „au schimbat complet fața Guamului”.

„Dacă mergi prin pădurile insulei, ajungi acoperit de pânze de păianjen, pentru că, în lipsa păsărilor, populațiile de insecte și păianjeni au explodat”, explică Reed.

Substanța este letală pentru șerpi, dar inofensivă pentru oameni

Planul autorităților presupune aruncarea, pe sute de hectare, a unor șoareci morți injectați cu aproximativ 80 de miligrame de acetaminofen. În această doză, substanța este letală pentru șerpi, dar nu prezintă risc pentru oameni.

Pentru a ajunge exact în zonele frecventate de șerpi, șoarecii vor fi legați cu panglici verzi, care se agață de coroanele copacilor, locurile unde reptilele se hrănesc de obicei.

Problema nu este una exclusiv locală. Specialiștii se tem că șerpii ar putea ajunge în Hawaii, transportați accidental cu avionul sau vaporul, provocând distrugeri similare. Un studiu realizat în 2010 a estimat că, dacă ar atinge aceeași densitate ca în Guam, pagubele economice în Hawaii ar putea varia între 593 de milioane și 2,14 miliarde de dolari.

Dacă operațiunea va avea succes, autoritățile speră să poată reintroduce în sălbăticie unele specii de păsări dispărute din Guam.

„Este un motiv de optimism”, spune Reed. „Este un instrument promițător care ne-ar putea permite nu doar să limităm numărul șerpilor, ci să refacem ecosistemul. După mult timp, avem din nou speranță.”