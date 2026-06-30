Muntele unic în lume considerat sacru de sute de milioane de oameni: Numit „Scara spre Rai”, Kailash nu a fost niciodată escaladat

4 minute de citit Publicat la 13:44 30 Iun 2026 Modificat la 13:53 30 Iun 2026

Muntele Kailash din Tibet, considerat sacru în hinduism, budism, jainism și tradiția Bon. Sursa foto: Getty Images

Muntele Kailash este considerat unul dintre cele mai enigmatice locuri de pe Pământ, fiind venerat în hinduism, budism, jainism și religia Bon. Situat în vestul îndepărtat al Platoului Tibetan, în Regiunea Autonomă Tibet (China), în lanțul muntos Kailash (Gangdisê), vârful se află la o altitudine de aproximativ 6.638 de metri și este localizat aproape de granița triplă China–India–Nepal.

De-a lungul secolelor, Kailash a devenit un important centru de pelerinaj, unde credincioși din India, Nepal, China și alte regiuni ale lumii vin pentru a înconjura muntele în ritualuri sacre și pentru a ajunge la Lacul Manasarovar.

Muntele Kailash nu este doar un vârf muntos, ci un punct de convergență al religiilor, miturilor și misterelor. Fie că este privit ca reședința zeilor, centrul universului sau o poartă către iluminare, acest loc continuă să fascineze milioane de oameni din întreaga lume.

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De ce este considerat unic în lume

Unul dintre cele mai importante aspecte ale Muntelui Kailash este faptul că nu a fost niciodată escaladat. Deși au existat numeroase încercări și expediții de-a lungul timpului, niciuna nu a reușit să atingă vârful.

În cultura tibetană, muntele este considerat prea sacru pentru a fi urcat, iar autoritățile au interzis oficial alpinismul.

De asemenea, localnicii și pelerinii spun că muntele este atât de sacru încât încercarea de a-l cuceri ar fi imposibilă spiritual. Există relatări despre alpiniști care au descris expedițiile ca fiind sortite eșecului din cauza vremii extreme sau a condițiilor imposibile.

Munte sacru în mai multe religii

În hinduism, Kailash este considerat reședința zeului Shiva, aflat în meditație alături de Parvati și copiii săi. În tradiția hindusă, muntele este văzut și ca axis mundi, centrul spiritual al lumii și chiar o „scară către Rai”.

În budism, Kailash este considerat locul de reședință al lui Buddha Demchok și este văzut ca „buricul universului”. Este un punct central în cosmologia budistă, un loc al iluminării și al echilibrului cosmic.

Pentru jainism, muntele este locul unde primul Tirthankara, Rishabhanatha, a atins eliberarea spirituală.

În tradiția Bon, Kailash este considerat reședința zeiței cerului Sipaimen și centrul unui univers sacru mandalic.

La nivel mondial, cele patru religii au în total peste 1,5 miliarde de adepți.

„Scara spre Rai” sau „centrul universului”

În multe tradiții, Muntele Kailash este descris ca „Muntele Meru”, centrul universului, în jurul căruia se structurează lumea spirituală. În textele hinduse, Meru este considerat un munte cosmic, locuit de zei, iar Kailash a fost ulterior identificat cu această structură sacră.

Din acest motiv, Kailash este adesea numit „axul lumii” sau „centrul universului”, un punct de legătură între cer (n.r. Rai) și pământ.

Mistere și fenomene neobișnuite - „Cei care încearcă să îl escaladeze îmbătrânesc subit”

Muntele este înconjurat de numeroase legende și fenomene greu de explicat.

Se spune că cei care încearcă să urce pe Kailash ar putea îmbătrâni subit, iar schimbările fizice care ar dura două săptămâni în mod normal s-ar produce în doar 12 ore, potrivit Times of India.

Unele relatări vorbesc despre creșterea rapidă a unghiilor și părului în timpul șederii în zonă.

Forma misterioasă a muntelui - O piramidă aproape perfect simetrică

Kailash are o formă piramidală aproape perfect simetrică, ceea ce a uimit cercetătorii și călătorii timp de secole. Această geometrie neobișnuită a dus la teorii conform cărora muntele ar putea fi o structură artificială, nu o formațiune naturală.

Lacurile sacre: binele și răul

În apropierea muntelui se află două lacuri legendare: Lacul Manasarovar, numit „Lacul Bun”, și Rakshas Tal, numit „Lacul Diavolului”. Muntele Kailash este poziționat între ele.

Manasarovar este un lac cu apă dulce, considerat sacru, în timp ce Rakshas Tal este sărat, ceea ce alimentează și mai mult aura de mister a regiunii.

Kora – ritualul în jurul muntelui

Pelerinii parcurg un traseu sacru numit Kailash Kora, o înconjurare de aproximativ 53 km a muntelui, considerată un act de purificare spirituală și o cale spre iluminare.

În mod interesant, această circumambulație este uneori realizată în direcția opusă față de cea obișnuită din hinduism, ceea ce accentuează unicitatea ritualului.

Peșteri și locuri ascunse

Kailash este considerat plin de peșteri și cavități misterioase, despre care se spune că ar adăposti ființe mistice sau texte antice. Mulți călugări și căutători spirituali s-au retras aici în căutarea iluminării.

Un loc aflat în echilibru fragil

Regiunea Kailash este și o sursă importantă de ape pentru marile râuri asiatice, inclusiv Brahmaputra, Indus, Sutlej și Karnali. Toate își au originea în apropierea muntelui, iar Lacul Manasarovar este considerat cel mai înalt lac de apă dulce din lume.

În același timp, zona este afectată de schimbările climatice, cu topirea ghețarilor și modificări ale ecosistemului fragil.

Un munte între știință și credință

Deși a fost studiat geologic și explorat de-a lungul timpului, Muntele Kailash rămâne neatins și interzis pentru escaladare. Autoritățile chineze au confirmat în mod repetat interdicția, iar niciun alpinist nu a reușit să ajungă pe vârf.

De la încercările din secolul XX până la refuzul unor alpiniști celebri de a-l urca, Kailash a rămas un simbol al respectului față de sacru.