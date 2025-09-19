”N-am cetățenie, dar nici interese personale”. Diella, primul ministru avatar din lume, le-a bătut obrazul parlamentarilor albanezi

Diella, primul „ministru” din lume generat de inteligența artificială, s-a adresat Parlamentului Albaniei pentru prima oară. FOTO: Agerpres

Diella, primul „ministru” din lume generat de inteligența artificială, s-a adresat Parlamentului Albaniei pentru prima oară, în timp ce parlamentarii Opoziției au bătut cu pumnii în mese, cerând întreruperea dezbaterilor.

Astfel, Albania a devenit primul stat european care a prezentat în Parlament un „ministru” generat de inteligența artificială. Diella, un avatar creat în parteneriat cu Microsoft, este un proiect prin care premierul Edi Rama vrea să încurajeze transparența și inovarea.

Guvernul albanez a precizat că botul, numit Diella, care înseamnă „soare” în limba albaneză, și reprezentat ca o femeie în costum tradițional, va ajuta la combaterea corupției în cheltuielile publice. Opoziția a criticat însă inițiativa, susținând că este doar un pretext prin care executivul își ascunde practicile de corupție.

??? Albania's virtual AI minister "Diella" addressed parliament for the first time.



The AI said she has been "hurt" by opposition lawmakers who called her unconstitutional.



She said machines have never threatened the constitution, but inhumane decisions by people in power… pic.twitter.com/7IyFml9KaL — kos_data (@kos_data) September 18, 2025

Într-un discurs de trei minute, transmis pe două ecrane mari, avatarul a declarat: „Constituția vorbește despre instituții aflate în serviciul oamenilor. Nu vorbește despre cromozomi, carne sau sânge. Vorbește despre datorii, responsabilitate, transparență și servicii nediscriminatorii.” „Vă asigur că întruchipez aceste valori la fel de strict ca orice coleg uman, poate chiar mai mult”, a adăugat Diella.

Premierul Rama a subliniat că ministrul virtual va ajuta guvernul să lucreze mai rapid și mai transparent. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de a evidenția inovațiile tehnologice ale Albaniei în contextul obiectivului de aderare la Uniunea Europeană până în 2030.

Parlamentarii din opoziție au bătut cu pumnii în mese, cerând întreruperea dezbaterilor. Ședința s-a încheiat după doar 25 de minute.

Aceștia au boicotat și votul asupra programului de guvernare, însă documentul a fost aprobat cu 82 de voturi din totalul de 140 de mandate. Deși au acuzat guvernul că ar putea folosi Diella pentru a ascunde fraudele financiare, nu au explicat concret cum s-ar putea întâmpla acest lucru.

Partidul Democrat a cerut repetarea ședinței parlamentare, acuzând majoritatea socialistă că a anulat dezbaterea asupra programului de guvernare.

Diella a fost creată la începutul acestui an, în colaborare cu Microsoft, ca asistent virtual pe platforma publică e-Albania. Până acum, botul a ajutat utilizatorii să acceseze platforma și să obțină aproape un milion de documente și servicii digitale.

În fața Parlamentului, avatarul a transmis un mesaj clar: „Nu sunt aici să înlocuiesc oamenii, ci să îi ajut. Este adevărat că nu am cetățenie, dar nici ambiții sau interese personale.”