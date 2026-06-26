Nigeria a descoperit o provincie minerală cu zăcăminte de metale prețioase și pământuri rare, dar și o nouă rezervă uriașă de litiu

2 minute de citit Publicat la 15:23 26 Iun 2026 Modificat la 15:26 26 Iun 2026

Un miner din Nigeria ține în mână o piatră care conține litiu, denumit și aurul alb. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Nigeria a anunțat ceea ce ar putea fi una dintre cele mai semnificative descoperiri miniere din ultimii ani, dezvăluind o provincie minerală polimetalică de clasă mondială în statul Kaduna, precum și un zăcământ estimat de 3,3 milioane de tone metrice de litiu într-un alt sit minier separat, în apropiere de Abuja, potrivit Business Insider Africa.

Cele două anunțuri au fost făcute în cadrul Summitului African pentru Resurse Naturale și Investiții în Energie 2026, desfășurat la Abuja, evidențiind ambiția tot mai mare a țării de a poziționa sectorul minier ca pilon important al diversificării economice, dincolo de petrol.

Ministrul nigerian al Dezvoltării Resurselor Minerale, Dele Alake, a descris descoperirea din Kaduna drept o realizare de referință care ar putea ridica statutul Nigeriei pe piața globală aflată în expansiune rapidă a mineralelor critice utilizate în tehnologiile energiei curate și în producția industrială avansată.

Prezentând public descoperirea pentru prima dată, Alake a descris-o ca pe un moment de referință pentru sectorul minier al Nigeriei, afirmând că zăcămintele de o calitate excepțional de ridicată ar putea plasa țara printre centrele emergente globale pentru minerale strategice și investiții sustenabile în minerit.

Provincie minerală cu zăcăminte de metale prețioase și pământuri rare

Potrivit ministrului, provincia minerală recent identificată conține zăcăminte de înaltă calitate de metale din grupul platinei, aur, nichel, cupru, litiu și elemente din pământuri rare.

„Descoperirile recente de explorare, verificate de Agenția Nigeriană de Prospectare Geologică, au evidențiat o provincie minerală polimetalică de clasă mondială în statul Kaduna, cu zăcăminte semnificative de aur, nichel, cupru, litiu și elemente din pământuri rare”, a declarat Alake.

Alake a precizat că descoperirea a fost realizată de o companie privată (Steron Mining) în colaborare cu Agenția Nigeriană de Prospectare Geologică (NGSA), care a confirmat ulterior rezultatele.

Un impuls pentru ambițiile Nigeriei în domeniul mineralelor critice

Pe lângă anunțul din Kaduna, Steron Mining and Company Limited a dezvăluit că a identificat o rezervă estimată de 3,3 milioane de tone metrice de litiu la situl său minier din zona Abuja.

Anunțul vine în contextul în care țările din întreaga lume intensifică competiția pentru mineralele critice necesare producerii bateriilor pentru vehicule electrice, infrastructurii pentru energie regenerabilă, semiconductorilor și tehnologiilor de apărare.

Litiul, nichelul, metalele din grupul platinei și elementele din pământuri rare au devenit din ce în ce mai valoroase, pe măsură ce guvernele accelerează tranziția globală către energie curată și încearcă să-și diversifice lanțurile de aprovizionare departe de producătorii tradiționali.

Nigeria a fost de mult timp recunoscută pentru bogățiile sale minerale neexploatate, însă sectorul a contribuit istoric doar într-o mică măsură la produsul intern brut al țării, în comparație cu petrolul.

Dacă vor fi dezvoltate cu succes, provincia minerală recent descoperită din Kaduna și rezervele de litiu din apropiere de Abuja ar putea reprezenta un pas important în eforturile Nigeriei de a deveni un furnizor important de minerale critice, într-un moment în care cererea globală continuă să crească.

Pentru una dintre cele mai mari economii ale Africii, aceste descoperiri reprezintă și o oportunitate de a reduce dependența de veniturile din petrol, construind în același timp un sector minier capabil să concureze pe piața globală pentru resursele care alimentează următoarea generație de energie curată și tehnologii avansate.