Nimeni nu vrea acest job, deși salariul este și de 2.300 de euro și nu se cer studii și calificare

Crescătorii de animale din estul Turciei se confruntă cu o lipsă acută de ciobani, deși oferă salarii de până la 120.000 de lire (aproximativ 2.300 de euro) FOTO: Getty Images

În zilele noastre, tinerii evită foarte multe joburi cu toate că acestea le-ar asigura venituri generoase. Iar acest refuz pune în pericol multe afaceri, pentru că proprietarii pur și simplu nu mai găsesc angajați. Acest lucru se întâmplă în România și nu numai. În Turcia, de exemplu, crescătorii de animale nu mai găsesc deloc ciobani, deși oferă salarii bune.

Crescătorii de animale din districtul Patnos, provincia Ağrı, spun că nu găsesc ciobani nici cu salarii cuprinse între 100.000 și 120.000 de lire turcești (aproximativ 1.900 – 2.300 de euro) pe sezon, potrivit EkoTrent.

Odată cu sosirea primăverii și mutarea turmelor pe pășunile montane, problema lipsei de personal devine tot mai evidentă. Localnicii care trăiesc din creșterea animalelor spun că, în ultimii ani, găsirea unui cioban experimentat a devenit extrem de dificilă.

În ciuda ofertelor salariale ridicate, interesul pentru această meserie este în continuă scădere. Mulți crescători sunt nevoiți să-și pască singuri animalele, din cauza lipsei de alternative și a costurilor ridicate.

Munca de cioban rămâne una solicitantă: zile lungi petrecute pe pășuni, de la primele ore ale dimineții până seara, în condiții dificile de teren - drumuri noroioase, zone accidentate și traversări de ape.

Un factor major al crizei îl reprezintă dezinteresul tinerilor pentru acest domeniu, aceștia preferând tot mai mult viața urbană.

Menekşe Sevinç, care își ajută familia în lipsa unui cioban, explică situația: „Chiar dacă oferim între 100.000 și 120.000 de lire (1.900 – 2.300 de euro) pe sezon, este foarte greu să găsim pe cineva. În trecut, tinerii acceptau acest tip de muncă, dar acum nimeni nu mai vrea să urce la pășune. Suntem nevoiți să ne descurcăm singuri”.

Acesta subliniază dificultățile zilnice: „Plecăm dis-de-dimineață și rămânem pe munte până seara. Este obositor și foarte greu să gestionezi singur turme mari”.

În opinia lui, lipsa de atractivitate a meseriei este direct legată de condițiile dure de muncă. Totuși, consideră că situația ar putea fi remediată: „Dacă ar exista mai mult sprijin pentru sectorul zootehnic și stimulente dedicate ciobanilor, această meserie ar putea redeveni atractivă”.