Ninsori record în Japonia: Sute de zboruri și trenuri au fost anulate. Peste 2.000 de persoane sunt blocate pe aeroportul din Hokkaido

Sapporo, capitala Hokkaido, Japonia, 26 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Peste 2.000 de persoane au fost nevoite să îşi petreacă noaptea pe Aeroportul New Chitose din Japonia, de luni seara până marţi, după ce ninsorile în cantităţi record au perturbat transporturile în prefectura Hokkaido din nordul ţării, transmite agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Peste 90 de zboruri au fost anulate, luni, pe aeroportul din prefectura Hokkaido din cauza condiţiilor meteorologice extreme, potrivit media locale.

Autorităţile aeroportuare au deschis o parte din terminal în cursul nopţii pentru a-i găzdui pe călătorii rămaşi blocaţi în aeroport.

Serviciile feroviare au fost, de asemenea, grav afectate. Operatorii locali au declarat că peste 170 de servicii feroviare au fost suspendate marţi, adăugând că este puţin probabil ca pe unele rute, către Hakodate şi Asahikawa, funcţionarea normală să fie reluată în viitorul apropiat.

Cel mai mare strat de zăpadă din istoria măsurătorilor

Prefectura Hokkaido a fost afectată de ninsori abundente persistente în ultimele zile. Un strat de până la 65 de centimetri de zăpadă s-a acumulat în Sapporo, capitala Hokkaido, în cele 48 de ore până luni la ora 22:00, cel mai ridicat nivel înregistrat de la debutul înregistrărilor, în 1999, potrivit Agenţiei de Meteorologie din Japonia.

Furtuna puternică de iarnă care a afectat arhipelagul japonez începând de săptămâna trecută s-a soldat deja cu cel puţin 11 morţi şi peste 100 de răniţi, după ce în zonele costiere situate de-a lungul Mării Japoniei s-au înregistrat ninsori abundente, iar acumularea de zăpadă a depăşit deja media anuală, relatează marţi agenţia de presă EFE.

Conform celor mai recente date ale Agenţiei pentru Gestionarea Incendiilor şi Dezastrelor din Japonia (FDMA), ţara a înregistrat deja un total de 11 decese şi 102 răniţi, începând din 20 ianuarie, ca urmare a ninsorilor abundente.

Fenomen de iarnă ce provoacă ninsori intense şi furtuni

Până marţi la ora locală 06:00 (21:00 GMT, luni) se înregistraseră în total 437 de centimetri de zăpadă în Sukayu, în prefectura Aomori (nordul Japoniei), şi 237 de centimetri în districtul Sumon, în prefectura Niigata (zona central-nordică), conform datelor colectate de postul public local NHK.

Una dintre zonele cele mai afectate este aşa-numita Zona de Convergenţă a Maselor de Aer Polar din Marea Japoniei (JPCZ), un fenomen de iarnă ce provoacă de obicei ninsori intense şi furtuni în regiunea nordică a teritoriului japonez.

Potrivit autorităţilor, atât ninsorile, cât şi vântul ar urma să se intensifice din nou începând de marţi, odată cu trecerea unui sistem de joasă presiune care ar putea persista până vineri în zona de coastă din vestul şi nordul ţării.

Zece persoane au murit în ultima săptămână

Ministerul Afacerilor Interne din Japonia a anunțat marți că 10 persoane au murit într-o perioadă de șapte zile, din cauza condițiilor aspre de iarnă și a accidentelor legate de zăpadă.

Șase persoane au murit în prefectura Niigata, situată pe coasta Mării Japoniei. Oficialii locali spun că patru au murit din cauza unor probleme medicale în timp ce deszăpezeau sau în timpul altor activități. Alte persoane din Niigata au murit după ce au căzut de pe acoperișuri în timp ce îndepărtau zăpada.